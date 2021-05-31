بطولة رولان غاروس: عودة موفقة لفيدرر وشفيونتيك تحتفل بعيد ميلادها بأفضل طريقة

السويسري روجيه فيدرر يرد احدى الكرات في مباراته ضد الاوزبكستاني دينيس إستومين في الدور الاول لبطولة رولان غاروس في 31 أيار/مايو 2021.

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باريس (أ ف ب)

كلَّل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثامنا عودته إلى ملاعب رولان غاروس بالنجاح عندما حجز الإثنين بطاقته بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأوزبكستاني دينيس إستومين 6-2 و6-4 و6-3، فيما احتفلت البولندية إيغا شفيونتيك الثامنة وحاملة اللقب بعيد ميلادها العشرين بأفضل طريقة، من خلال تأهلها إلى الدور ذاته بفوزها على السلوفينية كايا يوفان 6-صفر و7-5.

واحتاج المخضرم فيدرر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في الثامن من آب/أغسطس المقبل، إلى ساعة و30 دقيقة للتخلص من عقبة إستومين والفوز عليه للمرة الثامنة في ثماني مواجهات بينهما حتى الآن.

وقال فيدرر الذي يشارك في رولان غاروس للمرة الثانية فقط في الأعوام الستة الأخيرة والأولى منذ خروجه من نصف نهائي عام 2019: "أنا مسرور جدا بعودتي (إلى رولان غاروس). كان من المهم الحصول على بعض الوقت لإعادة التأهيل والكثير من التدريبات".

ويبحث فيدرر عن العودة إلى قمة مستوياته بعد عمليتين جراحيتين في ركبته اليمنى العام الماضي حرمته من المشاركة في الغراند سلام منذ خسارته امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، علما بأنه خاض أربع مباريات فقط هذا العام بينها مباراتان على الأراضي الترابية.

وفرض السويسري المتوج بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى حيث يتقاسم الرقم القياسي مع الإسباني رافايل نادال، أفضليته أغلب فترات المباراة وكان فعالا في إرسالاته وارتكب 20 خطأ مباشرا فقط مقابل 48 ضربة رابحة.

ويلتقي فيدرر، المتوج بلقب البطولة عام 2009 والذي يضع أولويته بطولة ويمبلدون التي يحمل رقمها القياسي مع ثمانية ألقاب، في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش او الفرنسي أرثر ريندركنيش.

- مدفيديف يفك نحسه في رولان غاروس -

وفك الروسي دانييل مدفيديف الثاني النحس الذي لازمه في الدور الأول لبطولة رولان غاروس عندما حقق فوزه الأول في مشاركته الخامسة بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-3 و6-3 و7-5.

وعلق اللاعب الروسي بالفرنسية قبل مغادرته ملعب فيليب شاترييه "إنها مباراة جيدة جدا لكنني تدربت جيدًا".

وأضاف بارتياح: "لم أفز مطلقًا في رولان غاروس، لكنني أردت حقًا أن أفعل ذلك اليوم. لذا حتى عندما كنت متخلفا في النتيجة في المجموعة الثالثة، عرفت كيفية الرد وقلب الطاولة".

وتابع "اعتقدت هذا العام أنني سيئٌ حقًا على الملاعب الرملية. ولكن منذ اليوم الأول هنا شعرت أنه يمكنني اللعب بشكل جيد حقًا. أشعر وكأنني ألعب على الملاعب الصلبة".

وبلغ الروسي في سن الخامسة والعشرين قمة كرة المضرب العالمية بفضل أدائه الرائع على الملاعب الصلبة وخاصة النهائي التاريخي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2019 عندما فرض مجموعة خامسة على نادال بعد خسارة أول مجموعتين، كما أنه توج أواخر العام الماضي ببطولة الماسترز في لندن.

لكن نتائجه المخيبة على الملاعب الترابية، مقارنة مع الأراضي الصلبة، أثارت تساؤلات حول منحه التصنيف الثاني في رولان غاروس، في حين أن "ملك" البطولة والملاعب الترابية نادال صنف في المركز الثالث.

ولم تكن معاناة مدفيديف في باريس فقط على الملاعب الترابية، فهو خسر ثماني من مبارياته التسع السابقة على هذه الأرضية منذ عام 2019.

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الأميركي طومي باول الـ52 أو الأسترالي كريستوفر أونيل الـ129.

وعانى الإيطالي الواعد يانيك سينر الثامن عشر لبلوغ الدور الثاني، حيث احتاج الى أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة لتخطي الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-1 و4-6 و6-7 (4-7) و7-5 و6-4 وسط مؤازرة جماهيرية لمنافسه على ملعب "سوزان لنغلن".

وأقر ابن الـ19 عاماً الذي وصل الموسم الماضي الى ربع نهائي البطولة الفرنسية في أول مشاركة له، أنه "عندما رأيت اسمه (هيربير) في القرعة، عرفت بأن المباراة ستكون صعبة، لاسيما هنا حيث يسانده الجمهور. لكن رغم ذلك، من الجميل حقاً أن نلعب مجدداً أمام الجمهور، بالتالي شكراً لجميع الذين جاءوا الى هنا".

وتابع "كرة المضرب رياضة مجنونة حيث بإمكان أي شيء أن يتغير في كل نقطة. اليوم، أنا سعيد لأن الأمور كانت لصالحي...". ويلتقي سينر الذي وصل هذا الموسم وللمرة الأولى في مسيرته الى نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماسترز (خسر في ميامي أمام البولندي هوبرت هوركاش)، في الدور الثاني مواطنه جانلوكا ماغر السابع والثمانين عالمياً.

- بداية قوية لشفيونتيك -

ولدى السيدات، احتفلت شفيونتيك بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلادها العشرين.

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وبدت شفيونتيك في طريقها إلى فوز كاسح على يوفان الحادية والتسعين عالمياً، بعدما حسمت المجموعة الأولى نظيفة 6-صفر في 23 دقيقة فقط، لكن الأمور اختلفت في المجموعة الثانية التي استغرقت ساعة لكي تنهيها لصالحها 7-5.

وتقدمت البولندية 3-1، لكن يوفان التي انتظرت أكثر من نصف ساعة على بداية اللقاء لتفوز بشوطها الأول و45 دقيقة لتحصل على فرصتها الأولى لكسر إرسال منافستها، عادت من بعيد وحصلت حتى على فرصتين لكسر إرسال حاملة اللقب حين كانت النتيجة 5-5.

إلا أن شفيونتيك حافظت على رباطة جأشها ونجحت في قيادة المباراة إلى برّ الأمان، قبل أن يحتفل معها الجمهور بعيد ميلادها العشرين من خلال أغنية "هابي بيرثداي تو يو".

وعلقت البولندية على هذا الأمر بـ"لا أعرف ما أقول. لم أكن يوماً في موقع حاملة اللقب حتى في دورات أقل شأناً. لم أكن أعلم ما بانتظاري".

وكشفت "حاولت الحفاظ على روتيني، كما كانت الحال طيلة الموسم".

وتلتقي شفيونتيك التي توجت بلقب رولان غاروس العام الماضي على حساب الأميركية صوفيا كينن، في الدور الثاني السويدية ريبيكا بيترسون التي تغلبت بدورها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-7 (3-7) و7-6 (10-8) و6-2.

وخرجت الكندية بيانكا أندرييسكو السابعة عالميا مبكرا بخسارتها امام السلوفينية تامارا زيندانسيك الـ85 عامليا 7-6 (7-1) و6-7 (2-7) و7-9 في مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و20 دقيقة.

وأهدرت أندرييسكو، بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2019 والتي ستحتفل بعيد ميلادها الـ21 في 16 حزيران/يونيو المقبل، فرصة حسم المباراة في صالحها في الشوط العاشر من المجموعة الثالثة عندما كانت متقدمة 5-4، ثم كرتين لكسر إرسال السلوفينية في الشوط السادس عشر، كما أنها أنقذت كرة المباراة في الشوط الثاني عشر (5-6).

وتلتقي زيدانسيك في الدور المقبل مع الأميركية ماديسون برينغلي الـ83 عالميا والتي تغلبت على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و6-4.

© 2021 AFP