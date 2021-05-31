رولان غاروس: أوساكا تعلن انسحابها (تويتر)

اليابانية ناومي أوساكا خلال مباراتها ضد الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في الدور الاول لبطولة رولان غاروس في 30 أيار/مايو 2021.

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلنت اليابانية ناومي أوساكا الإثنين انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة جميع وسائل الإعلام.

وكتبت المصنف الثانية عالميا التي دخلت في مواطهة مع منظمي البطولة بسبب رفضها المشاركة في المؤتمرات الصحافية، على تويتر: "مرحبًا بالجميع، هذا موقف لم أتخيله أو أبحث عنه عندما كتبت تغريدة في ذلك اليوم. أعتقد أن أفضل شيء للبطولة واللاعبين الآخرين وراحتي هو أنني أنسحب (من البطولة) حتى يتمكن كل واحد من العودة إلى التركيز على كرة المضرب".

وقالت اليابانية البالغة من العمر 23 عاما: "سأبتعد عن الملاعب لبعض الوقت، لكن عندما يحين الوقت، أريد حقًا العمل مع الرابطة لمناقشة طرق تحسين الأمور بالنسبة للاعبين، وسائل الإعلام والجماهير".

وأضافت "لم أرغب أبدًا في إحداث اضطراب وأنا أفهم أن التوقيت لم يكن جيدًا وأن رسالتي كان يجب أن تكون أكثر وضوحًا".

وتابعت "الحقيقة هي أنني مررت بفترات طويلة من الاكتئاب منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018 (التي توجت بلقبها) وقد واجهت الكثير من الصعوبات للتعافي".

وأردفت قائلة "على الرغم من أن وسائل الإعلام التي تغطي كرة المضرب لطالما كانت لطيفة معي (وأنا أعتذر لجميع الصحافيين اللطفاء الذين قابلتهم)، إلا أنني أشعر بعدم الارتياح للتحدث علنًا وأشعر بموجات هائلة من القلق عندما يتعين علي مخاطبة الصحافة العالمية".

وأوضحت أوساكا التي بلغت الدور الثاني الأحد بفوزها الصعب على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ 6-4 و7-6 (7-4): "لذلك في باريس، كنت أشعر بالفعل بالضعف والقلق ولهذا السبب اعتقدت أنه من الأفضل حماية نفسي والغياب عن المؤتمرات الصحافية. لقد أعلنت ذلك مسبقًا لأنني أعتبر بأن القواعد المعمول بها قد أصبحت متجاوزة وأردت أن أشير إلى ذلك".

وأبرزت أوساكا "كتبت على انفراد لمنظمي البطولة لأعتذر لهم وأقول لهم إنني على استعداد للتحدث معهم بعد البطولة لأن بطولات الغراند سلام مكثفة".

وكانت أوساكا أعلنت الأربعاء الماضي على تويتر أنها لن تشارك في المؤتمرات الصحافية في رولان غاروس حفاظًا على صحتها الذهنية.

وغابت أوسكا الأحد بعد تخطيها الدور الأول للبطولة، عن المؤتمر الصحافي عقب الفوز على تيغ، وتم تغريمها 15 الف دولار اميركي (12300 يورو). لكن منظمي بطولات الغراند سلام الأربع (أستراليا المفتوحة ورولان غاروس وويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة) هددوا في بيان مشترك باستبعادها من البطولة الباريسية أو حتى البطولات الثلاث الأخرى إذا استمرت في مقاطعتها لوسائل الإعلام.

© 2021 AFP