غباغبو يعود إلى ساحل العاج في 17 حزيران/يونيو

سيا كامبو ا ف ب/ا ف ب

مناصرة للرئيس العاجي السابق لوران غباغبو تقبل صورة له في أبيدجان بتاريخ 31 آب/أغسطس 2020

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أبيدجان (أ ف ب)

يعود الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو إلى بلاده في 17 حزيران/يونيو بعد غياب دام عشر سنوات، وفق ما أعلن الإثنين مسؤول في حزبه.

وقال أسوا أدو، الأمين العام لحزب "الجبهة الشعبية" التي أسسها الرئيس السابق (2000-2010)، إنّ "عودة الرئيس لوران غباغبو إلى ساحل العاج مرتقبة في 17 حزيران/يونيو".

وجاء الإعلان خلال مراسم أقيمت احتفالاً بالعيد السادس والسبعين لغباغبو المولود في 31 أيار/مايو 1945.

ومنذ أن برأته المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ينتظر مناصرو غباغبو عودته بفارغ الصبر.

وفي مطلع نيسان/أبريل وافق الرئيس الحسن وتارا على عودة خصمه الرئيسي في انتخابات العام 2010 إلى البلاد. وكان غباغبو طعن في حينه بفوز خصمه ما أدّى إلى أزمة سياسية وأعمال عنف أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل.

وأوقف الرئيس السابق في نيسان/أبريل 2011 في أبيدجان ونقل في أيلول/سبتمبر من نفس العام إلى لاهاي حيث حوكم وتمت تبرئته بعد مسار قضائي طويل.

ومنذ صدور الحكم بتبرئته يقيم غباغبو في بروكسل حيث أعلن مراراً أنّه يعتزم العودة إلى بلاده "قريباً".

ويعكس الإعلان عن قرب عودة غباغبو إلى البلاد تراجع حدّة التوترات السياسية في ساحل العاج منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في آذار/مارس وسادها الهدوء وشاركت فيها كبرى أحزاب المعارضة، لا سيّما الجبهة الشعبية التي كانت قد قاطعت كل الاستحقاقات الانتخابية في السنوات العشر الماضية.

© 2021 AFP