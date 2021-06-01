ألمانيا تبحث عن الدفع المعنوي اللازم قبل كأس أوروبا بمواجهة الدنمارك

كريستوف ستاشه ا ف ب

صورة تجمع مدرب المانيا يواكيم لف (يمين) بالمهاجم المخضرم توماس مولر خلال المعسكر الاستعدادي لكأس أوروبا، سيفيلد، النمسا في 29 أيار/مايو 2021

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برلين (أ ف ب)

تبحث ألمانيا عن الدفع المعنوي اللازم قبل خوض غمار نهائيات كأس أوروبا، وذلك حين تتواجه الأربعاء مع الدنمارك في لقاء ودي يقام في أينسبروك النمسوية.

بالنسبة للحارس القائد مانويل نوير الذي يخوض الأربعاء مباراته الدولية التاسعة والتسعين، "لا مجال لإضاعة الوقت" أمام منتخب بلاده الذي يبدأ مشواره في النهائيات القارية في 15 حزيران/يونيو ضد فرنسا بطلة العالم ضمن منافسات المجموعة السادسة النارية التي تضم البرتغال حاملة اللقب والمجر.

وتسعى ألمانيا الى تجاوز المحنة التي عاشتها في دوري الأمم الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حين أذلتها إسبانيا بسداسية نظيفة، ثم في مباراتها الأخيرة التي خاضتها في آذار/مارس الماضي وخسرتها على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 1-2 في تصفيات مونديال 2022.

وشدد المدرب يواكيم لوف الذي سيتخلى عن منصبه بعد كأس أوروبا لهانزي فليك، على ضرورة أن يظهر الألمان ضد الدنمارك "ذهنية الفوز"، لكنه سيخوض اللقاء من دون اللاعبين الذين خاضوا نهائي دوري أبطال أوروبا السبت في بورتو.

ويفتقد لوف كلاً من ثلاثي تشلسي بطل المسابقة القارية كاي هافيرتس، صاحب هدف الفوز في النهائي الإنكليزي البحت، وتيمو فيرنر وأنتونيو روديغر، الى جانب لاعب وسط مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان.

ومن المتوقع أن يلتحق هذا الرباعي بمعسكر المنتخب المقام في النمسا يوم الخميس.

ويرجح أن يسجل مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر وزميله السابق في النادي البافاري مدافع بوروسيا دورتموند الحالي ماتس هوميلس مشاركتهما الأولى مع المنتخب منذ قرابة ثلاثة أعوام بعدما رضخ لوف للضغوط وأعادهما الى المنتخب الذي استبعدا عنه منذ الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وبالنسبة لهوميلس، فإن "بطولة أوروبا بدأت بالفعل بالنسبة لنا"، طالباً من زملائه فرض أنفسهم بسرعة أمام الدنماركيين الأربعاء.

والى جانب الخسارتين المحرجتين أمام إسبانيا ومقدونيا الشمالية، أجبرت ألمانيا على التعادل 3-3 مع تركيا في تشرين الأول/أكتوبر في لقاء ودي، وبالنتيجة ذاتها امام سويسرا بعد أيام معدودة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

واستذكر هوميلس أنه قبل نهائيات مونديال روسيا 2018 الذي تنازل فيها الألمان عن اللقب العالمي بخروج محرج من الدور الأول، أن "أداءنا في المباريات الودية لم يكن مقنعاً" في إشارة الى خسارة أمام الجار النمسوي عشية العرس العالمي.

وشدد ابن الـ32 عاماً على ضرورة اللعب "منذ الدقيقة الأولى أمام الدنمارك بنفس الاندفاع والنوعية اللذين نريد إظهارهما في بطولة أوروبا".

وبعد لقاء ودي آخر ضد لاتفيا الإثنين في دوسلدورف، يبدأ الألمان مشوارهم في دور المجموعات من البطولة القارية ضد فرنسا في 15 حزيران/يونيو في ميونيخ التي تستضيف مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات نظراً لأن مباريات هذه النسخة موزعة على 11 مدينة أوروبية احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاق الحدث القاري.

© 2021 AFP