أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد بعقد لثلاثة أعوام (النادي)

تولغا أكمن ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

أعلن ريال مدريد الإسباني الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاشراف عليه بعقد لثلاثة أعوام خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه.

وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر "أهلاً وسهلاً بعودتك سيد أنشيلوتي"، في إشارة منه الى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاماً مع النادي الملكي بين 2013 و2015 حين قاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2014.

ويأتي التعاقد مع أنشيلوتي رغم أنه كان مرتبطاً بعقد مع إيفرتون الإنكليزي لثلاثة أعوام قادمة بعدما استلم الإشراف عليه منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال ريال في بيان "يعود الإيطالي الى نادينا بعدما أعاد كتابة التاريخ خلال فترته الأولى على مقاعد تدريب ريال مدريد".

وأشار النادي الملكي الى أن أنشيلوتي "قاد الفريق للقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا. تحت قيادة أنشيلوتي، تزعم الفريق أوروبا بعد 12 عاماً على انتصاره القاري الأخير، بفوز لا يُنسى على أتلتيكو في نهائي لشبونة"، في إشارة الى الفوز 4-1 بعد التمديد على الجار المدريدي الذي كان متقدماً حتى الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي قبل أن يخطف سيرخيو راموس التعادل ويفرض التمديد.

وأفاد ريال بأن المدرب السابق ليوفنتوس، ميلان، تشلسي الإنكليزي، باريس سان جرمان الفرنسي، بايرن ميونيخ الألماني، نابولي وإيفرتون، سيوقع عقده مع النادي الأربعاء.

© 2021 AFP