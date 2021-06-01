البطولات الكبرى تتعهد بـ"تحسينات كبيرة" بعد انسحاب أوساكا من رولان غاروس

اليابانية ناومي أوساكا خلال مباراتها ضد الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في الدور الاول لبطولة رولان غاروس في 30 أيار/مايو 2021.

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باريس (أ ف ب)

تعهدت البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الثلاثاء بإجراء "تحسينات كبيرة" لدعم اللاعبين واللاعبات، وذلك غداة انسحاب المصنفة ثانية عالمياً اليابانية ناومي أوساكا من بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب جيل موريتون أعرب مساء الاثنين عن رغبة البطولات الكبرى في معالجة قضية الصحة الذهنية للاعبين واللاعبات، مشدداً بأنه "لطالما كانت سلامة اللاعبين (واللاعبات) أولوية بالنسبة لبطولات الغراند سلام".

وفي بيان مشترك الثلاثاء على تويتر، قالت بطولات الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون ورولان غاروس وأستراليا المفتوحة إن "رابطتي اللاعبين واللاعبات المحترفين (أي تي بي ودبليو تي أيه) والاتحاد الدولي لكرة المضرب (أي تي أف) يعتزمون الأخذ في عين الاعتبار الصحة الذهنية والسلامة بشكل أكبر في أعمالنا المستقبلية".

وتابع البيان "معاً، سنواصل تحسين تجربة اللاعبين (واللاعبات) في بطولاتنا، بما في ذلك العلاقات الإعلامية... نريد العمل مع اللاعبين (واللاعبات) والبطولات والصحافة ومجتمع كرة المضرب لتحقيق تحسينات كبيرة".

وقررت أوساكا الإثنين الانسحاب من البطولة الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للموسم، بسبب تداعيات مقاطعتها جميع وسائل الإعلام وتهديدات منظمي بطولات الغراند سلام.

وبدأت المشكلة الأربعاء الماضي عندما فاجأت أوساكا الجميع بإعلانها في تغريدة على تويتر أنها لن تشارك في المؤتمرات الصحافية في رولان غاروس حفاظًا على صحتها الذهنية.

لكن الأمور توترت فجأة بعد تأهلها إلى الدور الثاني الأحد، إذ غرمت اليابانية الفائزة بأربعة ألقاب كبرى(فلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020 وبطولة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021)، بملبغ 15 الف دولار اميركي (12300 يورو) بسبب غيابها عن المؤتمر الصحافي عقب الفوز على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ 6-4 و7-6 (7-4).

لكن منظمي بطولات الغراند سلام الأربع هددوا في بيان مشترك باستبعادها من البطولة الباريسية أو حتى البطولات الثلاث الأخرى إذا استمرت في مقاطعتها لوسائل الإعلام.

في مواجهة هذا الارتفاع المفاجئ في التوتر، نشرت أوساكا ردا مقتضبا فقط في جملتين قصيرتين مساء الأحد: "الغضب هو نتيجة نقص في الفهم. التغيير يجعل الناس غير مرتاحين".

وغابت أوساكا عن الأجواء لمدة 24 ساعة قبل أن تصدر بيان انسحابها حيث شرحت أسباب مقاطعتها لوسائل الإعلام.

وأوضحت "الحقيقة هي أنني مررت بفترات طويلة من الاكتئاب منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018 (التي توجت بلقبها) وقد واجهت الكثير من الصعوبات للتعافي".

وأردفت قائلة "على الرغم من أن وسائل الإعلام التي تغطي كرة المضرب لطالما كانت لطيفة معي (وأنا أعتذر لجميع الصحافيين اللطفاء الذين قابلتهم)، إلا أنني أشعر بعدم الارتياح للتحدث علنًا وأشعر بموجات هائلة من القلق عندما يتعين علي مخاطبة الصحافة العالمية".

وتابعت "لذلك في باريس، كنت أشعر بالفعل بالضعف والقلق ولهذا السبب اعتقدت أنه من الأفضل حماية نفسي والغياب عن المؤتمرات الصحافية. لقد أعلنت ذلك مسبقًا لأنني أعتبر بأن القواعد المعمول بها قد أصبحت متجاوزة وأردت أن أشير إلى ذلك".

وأبرزت أوساكا "كتبت على انفراد لمنظمي البطولة لأعتذر لهم وأقول لهم إنني على استعداد للتحدث معهم بعد البطولة لأن بطولات الغراند سلام مكثفة".

ويبدو أن أصداء انسحاب أوساكا والسبب الذي يقف خلف هذا القرار، خفف من وتيرة نبرة منظمي البطولات الكبرى وسط الانتقادات التي طالتهم، وتوجهوا الى اليابانية الثلاثاء بالقول "بالنيابة عن بطولات الغراند سلام، نود أن نقدم دعمنا لناومي أوساكا ونحن مستعدون لأي مساعدة تحتاجها، بأي شكل من الأشكال، خلال فترة تواجدها بعيداً عن الملاعب".

وتابع البيان "إنها رياضية استثنائية ونتطلع لعودتها في الوقت الذي تراه مناسباً".

© 2021 AFP