الدوري الأميركي للمحترفين: شكوك حول مشاركة ديفيس ضد صنز

Sean M. Haffey غيتي/ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

تحوم شكوك حول مشاركة النجم انتوني ديفيس مع حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز في المباراة الخامسة من سلسلة الدور الاول من الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ضد فينيكس صنز.

قال مدرب الفريق فرانك فوغل إن الاطباء "عاينوا ديفيس الاثنين وسيخضع للفحوص مجددًا الثلاثاء قبل المباراة مساء في اريزونا".

عانى ديفيس من اصابة في اعلى الفخذ في المباراة الرابعة التي خسرها الفريق 100-92 وغاب عن الشوط الثاني ليعادل صنز السلسلة 2-2، علمًا انه يعاني ايضًا من التواء في الركبة.

غاب ديفيس عن 30 مباراة هذا الموسم بسبب سلسلة من الإصابات، بما فيها مشاكل في ربلة الساق وكعب القدم. في أربع مباريات ضد صنز، حقق ديفيس معدّل 21,8 نقطة و8 متابعات.

كما سيأمل ليكرز استعادة جهود كنتافيوس كالدويل-بوب بعد الاصابة.

© 2021 AFP