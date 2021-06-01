رومينيغيه يرحل عن إدارة بايرن ميونيخ بعد 30 عامًا

توم فيلر تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الرئيس التنفيذي الاسطوري كارل-هاينتس رومينيغه يرحل عن بايرن ميونيخ بعد 30 عامًا في اروقة إدارة العملاق البافاري

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برلين (أ ف ب)

أعلن بايرن ميونيخ بطل المانيا الثلاثاء رحيل رئيسه التنفيذي الاسطوري كارل-هاينتس رومينيغه نهاية الشهر الحالي، بعد 30 عامًا في أروقة إدارة العملاق البافاري، على أن يخلفه الحارس والقائد السابق أوليفر كان.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "حقبة ناجحة للغاية تقترب من نهايتها في بايرن ميونيخ. بناءً على طلبه الخاص وبالتشاور الوثيق مع الرئيس هربرت هاينر، سيستقيل كارل-هاينتس رومينيغيه من منصبه كرئيس تنفيذي لبايرن ميونيخ اعتبارًا من 30 حزيران/يونيو 2021".

واضاف "أوليفر كان سيخلفه في الاول من تموز/يوليو".

فيما اعتبر رومينيغيه (65 عامًا) انه "الوقت الأنسب استراتيجيًا ومنطقيًا، إنها نهاية المهمة وتبدأ مرحلة جديدة مع مجموعة جديدة من المدربين"، حيث سيحلّ يوليان ناغلسمان بدلا من هانزي فليك.

انضم رومينيغيه حامل الكرة الذهبية عامي 1980 و1981، إلى بايرن كنائب رئيس في 1991 وأصبح رئيسًا تنفيذيًا في 2002 في حقبة رائعة.

خلال تواجده في مجلس الادارة، توج بايرن بلقب البوندسليغا 19 مرة وحقق لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات اعوام 2001، 2013 و2020.

كلاعب مع بايرن ميونيخ، حقق المهاجم الملقب بـ"ريكورد مايستر" لقب الدوري الالماني عامي 1980 و1981 وكأس الاندية الاوروبية البطلة (دوري الابطال حاليًا) في 1975 و1976.

خاض رومينيغيه 95 مباراة دولية مع غرب المانيا وتوج معها بكأس أوروبا 1980 وحل وصيفًا في كأس العالم عامي 1982 و1986.

© 2021 AFP