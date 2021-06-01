نيجيريا تعيّن مبعوثاً خاصاً إلى تشاد وبحيرة تشاد

اودو مارتي ا ف ب/ارشيف

جنود تشاديون يقومون بدورية في مونغونو في نيجيريا في 15 كانون الأولديسمبر 2019

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ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب)

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري الإثنين تعيين مبعوث خاص إلى تشاد ومنطقة حوض بحيرة تشاد التي تمزّقها أعمال عنف.

وقالت الحكومة في بيان إنّ الرئيس بخاري "وافق على تعيين السفير باباغانا كينغيبي مبعوثاً خاصاً بدرجة وزير إلى تشاد ومنطقة حوض بحيرة تشاد".

وأضاف البيان أنّ تعيين المبعوث الخاص تمّ في أعقاب قرار أصدرته قمّة الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد التي استضافتها أبوجا الأسبوع الماضي.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّه "بهذا التعيين، يثبت الرئيس بخاري عزم نيجيريا على قيادة الجهود الأمنية الإقليمية التي من شأنها تحقيق الاستقرار في منطقة حوض بحيرة تشاد، وإحلال السلام في تشاد، والقضاء في النهاية على تمرّد بوكو حرام".

وأضاف البيان أنّ تعيين المبعوث الخاص هو أيضاً وفاء لوعد قطعه بخاري لنظيره التشادي الجديد، محمد إدريس ديبي، خلال الزيارة التي قام بها الأخير إلى أبوجا قبل أسبوعين.

وتخوض نيجيريا وتشاد بالتعاون مع الكاميرون والنيجر الواقعتين على غرارهما حول بحيرة تشاد، حرباً مشتركة ضدّ جهاديي جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا الذي انشقّ عنها، وذلك ضمن "القوة المختلطة المتعدّدة الجنسيات".

© 2021 AFP