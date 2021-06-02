بحرية سريلانكا تحذر من خطر غرق وشيك لناقلة الحاويات قبالة سواحل كولومبو

خفر السواحل الهندي يحاول إخماد ريق على متن ناقلة الحاويات "ام في اكس برس بيرل" قبالة سواحل العاصمة الكولومبية كولومبو في 31 أيار/مايو 2021

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كولومبو (أ ف ب)

قالت البحرية السريلانكية إن ناقلة الحاويات "إم في إكس بريس بيرل" التي تضررت بسبب حريق قبالة كولومبو يمكن أن تغرق بينما يتم سحبها إلى المياه العميقة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية إنديكا دي سيلفا بعد ساعات من بدء سحب السفينة المسجلة في سنغافورة بعيدا عن ساحل كولومبو، إن "السفينة معرضة لخطر غرق وشيك".

وكانت البحرية السريلانكية أعلنت الثلاثاء إخماد حريق هائل اندلع على متن السفينة التي تنقل مئات الأطنان من المواد الكيميائية والبلاستيك ومستحضرات التجميل، بعد عملية شاركت فيها جهات دولية واستمرت 13 يوما.

ويشكّل الحادث أسوأ أزمة تلوّث لشواطئ البلد الآسيوي، نتيجة تسرب ملايين من حبيبات البولي إثيلين التي تصل إلى الشواطئ وتهدد تكاثر السمك في المياه الضحلة.

وكانت السفينة أبحرت من ولاية غوجارات الهندية في طريقها إلى كولومبو. وتوقفت سابقا في قطر ودبي حيث تم تحميل حاويات حمض النيتريك الذي تشتبه السلطات السريلانكية بأنه تسبب بالحريق.

وقررت محكمة سريلانكية الثلاثاء مصادرة جوازات سفر ثلاثة من مسؤولي طاقم السفينة حتى انتهاء التحقيقات.

© 2021 AFP