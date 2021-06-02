رولان غاروس: زفيريف بصعوبة إلى الدور الثالث

كريستوف ارشامبلو ا ف ب

الالماني الكسندر زفيريف المصنف سادسًا عالميًا خلال مباراته في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب في 2 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

بلغ الألماني الكسندر زفيريف المصنف سادسًا عالميًا الاربعاء الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، بفوزه الصعب على الروسي رومان سافيولين 7-6 (7/4)، 6-3، 7-6 (7/1).

وقال زفيريف (24 عامًا) بعد تخطيه عقبة المصنف 182 عالميًا "أعرف رومان منذ أن كنا في الثانية عشرة من العمر، نبلغ نفس العمر مع (الروسي أندري) روبليف و(الكازاخستاني الكسندر) بوبليك ولعبنا هنا في الوقت ذاته ضمن منافسات الناشئين. تعرض للعديد من الاصابات ولكنه لاعب رائع سيتقدم في التصنيف العالمي".

ويلتقي زفيريف الذي وصل مرتين الى ربع نهائي البطولة، تاليًا مع الصربي لاسلو دجييري (55) الذي عوّض تأخره بمجموعتين ضد مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش (48) الى فوز مثير 6-4، 6-4، 3-6، 2-6، 3-6.

ونجا وصيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من الخروج من الدور الاول الاحد وعوّض تأخره بمجموعتين الى فوز 3-6، 3-6، 6-2، 6-2، 6-صفر على مواطنه اوسكار اوتي المتأهل من التصفيات.

ويبحث زفيريف عن لقب اول في الغراند سلام وثالث هذا الموسم بعد أكابولكو ودورة مدريد للماستز.

وخرج الاسباني بابلو أندوخار (68) الذي اقصى النمسوي دومينيك تيم المصنف رابعًا عالميًا في اكبر مفاجآت الدور الاول، امام الارجنتيني فيديريكو دلبونيس (55) بعد مباراة قوية من خمس مجموعات 4-6، 6-1، 3-6، 6-3، 6-2.

وبلغ النروجي المتألق كاسبر رود (16 عالميًا) الدور الثالث بفوزه على البولندي كميل مايخشاك (126) 6-3، 6-2، 6-4.

ولدى السيدات، أقصيت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 11 عالميًا على يد الروسية داريا كاساتكينا (37) بنتيجة 6-2، 6-2.

كما بلغت التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا وصيفة العام 2019 والمصنفة 21 عالميًا الدور الثالث بفوزها على صاحبة الارض هارموني تان (149 عالميًا) 6-1، 6-3.

وعبرت الرومانية أنا بوغدان (102 عالميًا) ايضًا الى الدور الثالث من دون ان تلعب بعد انسحاب منافساتها اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثانية عالميًا من البطولة الاثنين بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة وسائل الإعلام.

© 2021 AFP