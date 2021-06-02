رولان غاروس: زفيريف وتسيتسيباس إلى الدور الثالث

كريستوف ارشامبلو ا ف ب

الالماني الكسندر زفيريف المصنف سادسًا عالميًا خلال مباراته في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب في 2 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادساً عالمياً واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الأربعاء الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، بفوز الأول الصعب على الروسي رومان سافيولين 7-6 (7/4)، 6-3، 7-6 (7/1)، والثاني على الإسباني بيدرو ماتينيس 6-3، 6-4، و6-3.

وقال زفيريف (24 عامًا) بعد تخطيه عقبة المصنف 182 عالميًا "أعرف رومان منذ أن كنا في الثانية عشرة من العمر، نبلغ نفس العمر مع (الروسي أندري) روبليف و(الكازاخستاني الكسندر) بوبليك ولعبنا هنا في الوقت ذاته ضمن منافسات الناشئين. تعرض للعديد من الاصابات ولكنه لاعب رائع سيتقدم في التصنيف العالمي".

ويلتقي زفيريف الذي وصل مرتين الى ربع نهائي البطولة، تاليًا مع الصربي لاسلو دجييري (55) الذي عوّض تأخره بمجموعتين ضد مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش (48) الى فوز مثير 6-4، 6-4، 3-6، 2-6، 3-6.

ونجا وصيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من الخروج من الدور الأول الأحد وعوّض تأخره بمجموعتين إلى فوز 3-6، 3-6، 6-2، 6-2، 6-صفر على مواطنه أوسكار اوتي المتأهل من التصفيات.

ويبحث زفيريف عن لقب أول في الغراند سلام وثالث هذا الموسم بعد أكابولكو ودورة مدريد للماستز.

- تسيتسيباس يعبر بسهولة -

من جهة أخرى، سيواجه تسيتسيباس الذي خسر مباراة ملحمية أمام المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي رولان غاروس العام الماضي، الأميركي جون إيسنر الاختصاصي في ضربات الإرسال في الدور الثالث.

وقال تسيتسيباس الأربعاء "أنا سعيد حقاً بحضور أدائي وأسلوبي وأنني قادر على خلق أجواء جيدة حقاً في هذا الملعب".

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً الاستفادة من كونه في المسار الآخر من القرعة مع ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

ولم يبلغ اليوناني أبداً أي نهائي في البطولات الأربع الكبرى، لكنه وصل إلى نصف النهائي في آخر بطولتين كبيرتين خاضهما.

وكان أداء تسيتسيباس ممتازاً على الملاعب الترابية العام الحالي، إذ فاز بدورتي مونتي كارلو وليون، وبلغ نهائي نهائي دورة برشلونة الذي خسره أمام نادال رغم حصوله على نقطة المباراة.

وأضاف تسيتسيباس "لقد حظيت بأسابيع جيدة هذا العام، وحققت بعض النتائج الجيدة، لكنني أشعر أن هناك المزيد دائماً".

وتابع "لا أرى أن أدائي رائع للغاية، لكنني كنت متسقاً. نحن هنا في غراند سلام وهي فرصة كبيرة (...) لكن بالطبع سيكون تحدياً".

ويحمل تسيتسيباس رقماً قياسياً في الفوز 3-2 على إيسنر، لكنه انتصر في لقاءاتهما الثلاثة الأخيرة.

وخرج الاسباني بابلو أندوخار (68) الذي اقصى النمسوي دومينيك تيم المصنف رابعًا عالميًا في أكبر مفاجآت الدور الاول، امام الارجنتيني فيديريكو دلبونيس (55) بعد مباراة قوية من خمس مجموعات 4-6، 6-1، 3-6، 6-3، 6-2.

وبلغ النروجي المتألق كاسبر رود (16 عالميًا) الدور الثالث بفوزه على البولندي كميل مايخشاك (126) 6-3، 6-2، 6-4.

ولدى السيدات، أقصيت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 11 عالميًا على يد الروسية داريا كاساتكينا (37) بنتيجة 6-2، 6-2.

كما بلغت التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا وصيفة العام 2019 والمصنفة 21 عالميًا الدور الثالث بفوزها على صاحبة الارض هارموني تان (149 عالميًا) 6-1، 6-3.

وعبرت الرومانية أنا بوغدان (102 عالميًا) ايضًا الى الدور الثالث من دون ان تلعب بعد انسحاب منافساتها اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثانية عالميًا من البطولة الاثنين بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة وسائل الإعلام.

وفي مباراة أخرى، ودعت الفرنسية كارولين غارسيا البطولة من الدور الثاني عندما سقطت أمام السلوفينية بولونا هيرتسوغ 7-5 و6-4.

وستواجه هيرتسوغ فوندروتشوفا في الدور الثالث.

© 2021 AFP