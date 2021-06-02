فرنسا تدك ويلز بثلاثية ودّية بمشاركة أولى لبنزيمة

عثمان دمبيلي (يسار) يحتفل مع كريم بنزيمة بتسجيل ثالث أهداف المنتخب الفرنسي في مرمى ويلز خلال مباراة ودية في 2 حزيران/يونيو 2021

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Europe (أ ف ب)

حقق منتخب فرنسا فوزاً مهماً بثلاثية نظيفة على ضيفه الويلزي في مباراة ودية الأربعاء في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أوروبا 2020 التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو، وشهدت عودة نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة إلى صفوف "الديوك".

وسجل كيليان مبابي (34) وأنطوان غريزمان (48) وعثمان دمبيلي (79) أهداف فرنسا.

وشهدت هذه المباراة عودة بنزيمة إلى صفوف "الديوك"، غير أنها لم تكن البداية التي كان يتمناها.

ففي الدقيقة السابعة والعشرين، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) التي أظهرت لمسة يد ضد نيكو وليامس تلقى على إثرها الأخير بطاقة حمراء، إذ أنه حرم بنزيمة من هدف.

لكن حارس مرمى ويلز داني وورد كان بالمرصاد، وتصدى لتسديدة بنزيمة وحرمه من تسجيل هدف منتظر.

من جهته، استهل المنتخب الألماني استعداداته لكأس أوروبا بتعادل 1-1 أمام الدنمارك في إنسبروك في النمسا، في مباراة شهدت أيضاً عودة توماس مولر وماتس هوميلس بعد غياب لعامين.

وافتتح لاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الشاب فلوريان نويهاوس التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يدرك مهاجم لايبزيغ يوسف بولسن التعادل من فرصة وحيدة للدنماركيين في المباراة في الدقيقة 77.

وتلعب ألمانيا الاثنين مباراة ودية أخرى أمام لاتفيا.

أما إنكلترا، فقد بدأت استعداداتها للبطولة القارية أيضاً بفوز على النمسا 1-صفر في ميدلسبره.

وبعدما فرضوا سيطرتهم الواضحة ولكن العقيمة خلال نصف الساعة الأول من المباراة، اضطر رجال المدرب غاريث ساوثغايت إلى الانتظار حتى الشوط الثاني لإحراز هدف الفوز عن طريق بوكايو ساكا (57)، وسرعان ما تراجعوا إلى الدفاع.

وفي مباراة أخرى، أنقذت ثنائية ممفيس ديباي هولندا من خسارة أمام اسكتلندا وتعادلت معها 2-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية التي أقيمت في البرتغال.

وسجل هدفي هولندا ديباي (17 و89)، فيما أحرز جاك هندري (11) وكيفن نيسبت (63) هدفي الاسكتلنديين.

وتواجه هولندا في الدور الأول من بطولة كأس أوروبا 2020 التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو الحالي أوكرانيا ومقدونيا الشمالية والنمسا.

© 2021 AFP