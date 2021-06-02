23 مفقودا وانتشال جثتين اثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

فتحي بلعيد ا ف ب

أميناتا تراوري مهاجرة من ساحل العاج نجت من حادث غرق تقف قرب مركب في مدينة صافقس التونسية في 22 نيسان/أبريل 2021

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جرجيس (تونس) (أ ف ب)

أعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي الأربعاء فقدان 23 مهاجرا على الأقل وانتشال جثتين غداة قيام البحرية التونسية بانقاذ قارب مهاجرين.

وأبحر القارب ليل الأحد الاثنين من ميناء مدينة زوارة بليبيا وكان يقلّ حوالى مئة شخص وتم انقاذهم من قبل البحرية التونسية بالقرب من منصة "ميسكار" لاستخراج الغاز على بعد 67 كيلومترا من السواحل التونسية.

وتكفلت منظمة الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة بالناجين في ميناء جرجيس بالسواحل الجنوبية وهم 37 ايريتريا و32 سودانيا ومصريا تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.

وأفاد الهلال الأحمر التونسي نقلا عن المهاجرين أنه تم انتشال جثتين وفقدان 23 شخصا آخرين.

من جهة أخرى، قالت البحرية التونسية في بيان الأربعاء إنها أنقذت ليلة الاثنين الثلاثاء، 39 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة (15 سنغاليا و13 غينيا وأربعة ماليين وثلاثة من ساحل العاج ونيجيريان وسيراليوني وليبيري) تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و27 عاما شمال شرق صفاقس أبحروا من سواحل صفاقس في إتجاه السواحل الأوروبية.

وارتفع عدد محاولات الهجرة غير القانونية المنطلقة من تونس في السنتين الأخيرتين ويمثل التونسييين 15 في المئة من الواصلين إلى السواحل الأوروبية.

وينقذ خفر السواحل والبحرية التونسية أسبوعيا قوارب مهاجرين تنطلق من ليبيا ويتم ايواؤهم في مراكز بدأت تشهد اكتظاظا بالاضافة الى وجوب اخضاع الوافدين الجدد في كل مرة الى حجر صحيّ بسبب انتشار الوباء.

وتزايد عدد محاولات الهجرة انطلاقا من ليبيا منذ مطلع 2021، بنسبة 73 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خصوصا بسبب "تدهور" أوضاع الأجانب في ليبيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين.

وفي 18 أيار/مايو فُقد أثر أكثر من خمسين شخصًا وتمّ إنقاذ أكثر من ثلاثين إثر غرق مركب أبحر من السواحل الليبية.

© 2021 AFP