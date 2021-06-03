بطولة إيطاليا: إنتر يعيّن سيموني إنزاغي مدربا (رسمي)

ألبرتو بيتسولي ا ف ب/ارشيف

يستهل إنزاغي مشواره إنتر بعد خمس سنوات في صفوف لاتسيو

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روما (أ ف ب)

أعلن نادي إنتر المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم تعيين سيموني إنزاغي مدربا له الخميس، خلفا لأنتوني كونتي المستقيل من منصبه بعد قيادة "نيراتزوري" إلى لقبهم التاسع عشر في الدوري.

ووقع إنزاغي (45 عاما) عقدا لمدة سنتين مع فريق مدينة ميلانو، بحسب ما ذكر في بيان.

وسيخوض تجربته الأولى بعيدا عن فريق لاتسيو الذي أشرف عليه منذ العام 2016.

وبدّلت ثمانية أندية من العشرة الأوائل في ترتيب "سيري أ" مدربيها مع نهاية الموسم المنصرم.

وترك سيموني، الشقيق الأصغر لفيليبو المهاجم الدولي السابق مع يوفنتوس وميلان، فريقه العاصمي الأسبوع الماضي بعد خمس سنوات في صفوفه، رافضا تمديد عقده ومفضلا خيار الانتقال إلى إنتر.

وكان كونتي قد تخلى عن عقده مع إنتر برغم تبقي موسم واحد حتى نهايته، وذلك بعد صراعه مع المالكين الصينيين للنادي الغارقين في مشكلاتهم المالية والراغبين بتقليص النفقات في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض كونتي، مدرب يوفنتوس وتشلسي الإنكليزي السابق، تقليص النفقات في فريقه والذي سيحرمه من أن يكون منافسا على الصعيدين المحلي والقاري.

برغم ذلك، قاده إلى لقبه الأول في الدوري منذ تتويجه مع البرتغالي جوزيه مورينيو بثلاثية تاريخية في 2010.

وسيتقاضى إنزاغي بحسب تقارير 4 ملايين يورو (4,9 ملايين دولار) سنويا، أي أقل بنحو ثلاثة أضعاف مما كان يتقاضاه كونتي.

© 2021 AFP