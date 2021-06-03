كأس أوروبا: الكسندر-ارنولد خارج تشكيلة انكلترا بسبب الاصابة

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

سيغيب ظهير ايمن ليفربول الشاب ترنت الكسندر-ارنولد عن تشكيلة منتخب انلكترا في نهائيات كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الاسبوع المقبل، بسبب اصابة في الفخذ تعرض لها الاربعاء في الودية امام النمسا وفق ما أعلن اتحاد بلاده الخميس.

خرج الكسندر-ارنولد وهو يعرج في الدقائق الاخيرة من المواجهة التي فازت بها انكلترا بهدف نظيف بعد تعرضه للاصابة اثناء تشتيته الكرة، وألمح المدرب غاريث ساوثغيت بعد المباراة انها "ليست مؤشرًا جيدًا".

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد "أظهرت الصورة الخميس أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لن يكون قادرًا على اللعب في البطولة المقبلة، لذا انسحب من تشكيلة إنكلترا للعودة إلى ناديه من أجل إعادة التأهيل".

وأضاف ان "غاريث ساوثغيت لن يختار بديلًا إلا بعد عودة المنتخب الأحد إلى ملعب ريفرسايد للمباراة الاستعدادية ضد رومانيا".

يفتتح منتخب الاسود الثلاثة مشواره في البطولة القارية ضد كراوتيا في 13 الشهر الحالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، قبل ان يلاقي اسكتلندا في 18 منه وتشيكيا بعد اربعة ايام، حيث تقام جميع مبارياته على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة لندن.

وعاش ألكسندر-أرنولد فترة عصيبة قبل معرفة اللائحة النهائية لمنتخب بلاده، لاسيما أنه كان مهمشًا طيلة العام من قبل ساوثغيت الذي تركه خارج التشكيلة في آذار/مارس الماضي خلال تصفيات مونديال 2022. لكن الأداء المميز الذي قدمه في المراحل الأخيرة من الموسم مع ليفربول ومساهمته في حصول الأخير على مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا، دفعا ساوثغيت الى استدعائه لخوض النهائيات القارية، قبل ان تُنهي الاصابة حلمه.

ويملك ساوثغيت خيارات عدة في مركز الظهير الايمن مع تواجد كل من ريس جيمس لاعب تشلسي بطل اوروبا، كايل ووكر بطل انكلترا مع مانشستر سيتي وكيران تريبييه المتوج مع اتلتيكو مدريد بطلا لإسبانيا.

© 2021 AFP