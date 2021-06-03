لابورتا يؤكد بقاء كومان في برشلونة

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أكد رئيس نادي برشلونة الاسباني جوان لابورتا الخميس ان المدرب الهولندي رونالد كومان سيستمر في تدريب الفريق الموسم، المقبل بعد ان ربطته تقارير بالرحيل عن كاتالونيا.

وقال لابورتا في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع مسؤولين في النادي "لقد قررنا ان نستمر في عقدٍ ساري المفعول اصلا".

وتأتي هذه الانباء بعد أن أشارت العديد من التقارير الى ان كومان (58 عامًا) قد يرحل هذا الصيف بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني نظرًا لسوء النتائج واكتفاء الفريق بالتتويج بلقب كأس اسبانيا، بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا وحلوله ثالثًا في الدوري المحلي.

وشرح لابورتا الذي أعيد انتخابه رئيسًا للنادي الكاتالوني في آذار/مارس الفائت "نعتقد ان هذا الافضل لبرشا ونحن سعداء جدًا للإعلان اليوم ان رونالد كومان سيبقى"، مشيرًا الى ان محادثات "صريحة وشفافة" حصلت قبل اتخاذ هذا القرار الذي يبقي اللاعب السابق للفريق (1989-1995) في ملعب "كامب نو" حتى صيف العام 2022.

وتابع "هذا الوقت للتفكير كان ضروريًا ... لنرى معًا الامور التي لم تنجح الموسم الماضي"، مشيدًا بـ"السلوك الرائع" لكومان ومهنيته مضيفًا "أنا متأكد اننا سنحظى بموسم جيد".

وبعد أن ضمن بشكل شبه نهائي بقاء النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الفريق بعد المد والجزر الذي حصل طيلة الموسم، تعاقد برشلونة مع مواطن الاخير سيرخيو اغويرو من مانشستر سيتي الانكليزي في اضافة كبيرة لخط الهجوم.

© 2021 AFP