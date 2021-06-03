مليارا جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا أعطيت في العالم

كنزو تروبيار ا ف ب/ارشيف

حقنة وجرعات من لقاح "فايزر-بايونتيك" قي بروكسل في 14 كانون الثاني/يناير 2021

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باريس (أ ف ب)

أعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في كانون الاول/ديسمبر 2020، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس الخميس حتى الساعة 09,00 ت غ.

وحقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفا و22 جرعة في 215 بلدا أو منطقة وفقا لهذا الإحصاء الذي أجري استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع، أعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعدادا للسكان وهي الصين (704,8 ملايين) والولايات المتحدة (296,9 مليونا) والهند (221 مليونا).

واستنادا إلى عدد السكان، تتصدر إسرائيل القائمة إذ لقّحت حوالى ستة من كل عشرة إسرائيليين بشكل كامل.

ومن الدول التي تتصدر القائمة، كندا (59 في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58,3 في المئة) وتشيلي (56,6 في المئة) والولايات المتحدة (51 في المئة).

في الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254,98 مليون جرعة إلى 39 في المئة من السكان. وتدور معظم البلدان الأكثر تعدادا حول متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا (43,6 في المئة) وإيطاليا (40 في المئة) وفرنسا (39,4 في المئة) وإسبانيا (39,4 في المئة).

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، أربعة في إفريقيا (تنزانيا وتشاد وبوروندي وإريتريا) وواحدة في آسيا (كوريا الشمالية) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).

© 2021 AFP