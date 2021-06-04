اسبانيا والبرتغال تطلقان رسمياً حملتهما المشتركة لاستضافة مونديال 2030

خافيير سوريانو ا ف ب

(من اليسار الى اليمين) رئيس الوزراء الاسباني بدرو سانشيس، رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الملك فيليبي الخامس ورئيس الوزراء البرتغالي أنتونيو كوستا يستمعون الى عزف نشيد البلدين قبل المباراة الودية بين منتخبيهما لكرة القدم، مدريد في 4 حزيران/يونيو 2021

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مدريد (أ ف ب)

أطلقت إسبانيا والبرتغال الجمعة بشكل رسمي حملتهما المشتركة لاستضافة مونديال 2030، وذلك قبيل انطلاق مباراة ودية بين منتخبيهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد بحضور الجماهير للمرة الأولى في العاصمة منذ تفشي فيروس كورونا في آذار/مارس 2020.

وجاء في اتفاقية دعم الملف المشترك المذيلة بتوقيع رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيس ونظيره البرتغالي أنتونيو كوستا أن "حكومتي إسبانيا والبرتغال تريدان التعبير عن رغبتهما والتزامهما باستضافة كأس العالم 2030".

ووقع سانشيس وكوستا الاتفاق بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وصادفت مباراة الجمعة ايضاً الذكرى المئوية لأول مباراة دولية للبرتغال وقد خسرتها أمام إسبانيا بالذات 1-3 في مدريد في كانون الأول/ديسمبر 1921.

ووقف كلا المنتخبين على أرض الملعب بقمصان كتب عليها "فاموس 2030".

وقال رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميش "اليوم نوقع التزام الاتحادين بالعمل معاً من أجل كأس العالم".

وصادق غوميش ونظيره الإسباني لويس روبياليس على اتفاقية تم توقيعها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أجل الترويج لملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وقال روبياليس الجمعة "رسالة الى الاتحادات الوطنية: إذا منحتمونا ثقتكم، فعندما تأتون الى بلدينا ستعيشون تجربة لا تُنسى".

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار الملف الفائز باستضافة مونديال 2030 في في عام 2024.

قد تواجه إسبانيا والبرتغال منافسة من ملفين مشتركين أخرين قيد المناقشة: واحد من المملكة المتحدة وأيرلندا، وآخر من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وتشيلي يهدف الى يكون المونديال متزامناً مع الذكرى المئوية لكأس العالم الأولى التي أقيمت في الأوروغواي عام 1930.

© 2021 AFP