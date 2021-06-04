الدوري الأميركي للمحترفين: صنز يقصي حامل اللقب ليكرز من الدور الأول للبلاي أوف

أقصي حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس من الدور الأول للمراحل الإقصائية (بلاي أوف) في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بعد خسارته أمام فينيكس صنز 113-100، الرابعة له في سلسلة المواجهات بينهما

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لوس انجليس (أ ف ب)

أقصي حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس من الدور الأول للمراحل الإقصائية (بلاي أوف) في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بعد خسارته أمام فينيكس صنز 113-100، الرابعة له في سلسلة المواجهات بينهما.

وكان ديفين بوكر رجل المباراة بتسجيله 47 نقطة لصنز، فيما قاد جيمس ليكرز مع 29 نقطة، لكن حامل لقب الموسم الماضي لم يستطع تعويض فارق الـ22 نقطة في الربع الأول من المباراة، وخسر مباراته الرابعة في مقابل انتصارين في سلسلة مواجهات المنطقة الغربية.

وهذه هي المرة الخامسة في تاريخ الدوري التي يخرج فيها حامل لقب في هذه المرحلة خلال الموسم التالي، إذ سبقه إليها سان أنتونيو سبيرز (2000 و2015) وميامي هيت (2007)، ودالاس مافريكس (2012).

وقال بوكر بعد المباراة "لأكون صريحاً، هذه هي الطريقة التي أردناها".

وأضاف "كنا نعلم أننا لن نصل إلى حيث نريد دون المرور بهم (ليكرز)، وحدث ذلك في الدور الأول. لقد كانت مواجهة صعبة على طول الطريق. بمجرد أن تقدموا علينا 2-1، كان علينا إعادة رص صفوفنا والقيام بكل شيء بالشكل الصحيح، ودخلنا وكافحنا".

ومن الواضح أن ليكرز تأثر بغياب أنتوني ديفيس، الذي تقررت مشاركته في المباراة في اللحظات الأخيرة، بعد غيابه عن منذ الشوط الثاني للمباراة الرابعة وكل المباراة الخامسة، بسبب إجهاد في عضلة الفخذ.

لكن الإصابة كانت واضحة في مباراة اليوم، ولم يكمل ست دقائق في المباراة من دون تسجيل أي نقطة، لينتزع صنز التقدم بفارق واسع في الربع الأول.

© 2021 AFP