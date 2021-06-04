بايرن يمدد عقد مهاجمه الكاميروني تشوبو موتينغ لمدة عامين

مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ خلال المباراة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في باريس في 13 نيسان/أبريل 2021.

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ لمدة عامين حتى 2023.

وانتقل تشوبو موتينغ إلى النادي البافاري الصيف الماضي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى حزيران/يونيو المقبل، وسجل معه تسعة أهداف في 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل تشوبو موتينغ على الخصوص أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا بينها ثنائية في مرمى فريقه السابق سان جرمان في ربع النهائي عندما كان هداف البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي غائباً بسبب الإصابة، لكنه لم يجنب بايرن ميونيخ الإقصاء.

وقال تشوبو موتينغ في تصريح نشره النادي البافاري "أريد الاستمرار في الفوز مع هذا الفريق"، مضيفاً "أود الوصول إلى نهائي مسابقة كأس ألمانيا والفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مثالي".

وفقد بايرن ميونيخ أيضاً لقبه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا من الدور الثاني بخسارته أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

وأحرز تشوبو موتينغ لقب الدوري الألماني ومونديال الأندية مع بايرن ميونيخ.

وبدأ تشوبو موتينغ مشواره الكروي مع هامبورغ الألماني عام 2007 وأمضى عشرة مواسم في البوندسليغا مع نورمبرغ على سبيل الإعارة، وماينتس وشالكه قبل الانتقال إلى ستوك سيتي الإنكليزي (2017-2018) ومنه إلى باريس سان جرمان صيف 2018 وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي عامي 2019 و2020 وكأس فرنسا 2020 وكأس الرابطة الفرنسية في العام ذاته.

© 2021 AFP