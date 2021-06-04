بوتين يريد أن يسعى مع بايدن لإيجاد سبيل لتحسين العلاقات الروسية-الاميركية

ايريك بارادات, بافيل غولوفكين ا ف ب

صورة مركبة يظهر فيها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 15 آذار/مارس 2021 والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في 5 آذار/مارس 2020

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سان بطرسبورغ (أ ف ب)

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه يريد ايجاد سبيل لتحسين العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة خلال قمة 16 حزيران/يونيو في جنيف مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وقال بوتين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "علينا ايجاد سبيل لتنظيم هذه العلاقات التي هي اليوم في أدنى مستوياتها".

واعتبر ان التوتر مع الولايات المتحدة ليس سببه الرئيسي خلافات سياسية بل نية اميركية ل"احتواء" روسيا.

واضاف بوتين "لسنا على خلاف مع الولايات المتحدة، لديهم هم خلاف واحد (مع روسيا): يريدون احتواء تطورنا، يقولون ذلك علنا وكل ما تبقى (من توترات) ينبع من هذا الموقف".

كذلك، رأى ان العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة باتت "رهينة اعتبارات سياسية في الولايات المتحدة".

ورفض بوتين الانتقادات الغربية لانعدام الديموقراطية في روسيا، مشيرا الى كيفية قمع التظاهرات في الولايات المتحدة كما حصل في السادس من كانون الثاني/يناير حين اقتحم متظاهرون من انصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وايضا الى اوروبا حيث "يقتلع الرصاص المطاطي عيون" المتظاهرين.

وفي وقت سابق، وجه بوتين ضربة جديدة الى الدولار معلنا تأييده ان تدفع الدول الاوروبية ثمن الغاز الروسي باليورو بدلا من العملة الاميركية مع سعي روسيا الى فك ارتباط اقتصادها بالدولار.

وقال بوتين "نحن مستعدون للنظر في إمكان التسديد بالعملات الوطنية (...) اليورو مقبول تمامًا بالنسبة الينا لتسديد ثمن الغاز. يمكن القيام بذلك وربما ينبغي القيام به".

© 2021 AFP