خامنئي: الامتناع عن التصويت في الانتخابات يلبي رغبة "الأعداء"

مكتب المرشد الأعلى/ا ف ب

صورة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وزعها مكتبه في 27 أيار/مايو 2021 يحيي فيها أعضاء البرلمان خلال اجتماع عبر الفيديو

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طهران (أ ف ب)

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة إن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران/يونيو يعني تحقيق إرادة "أعداء الإسلام"، بينما يشعر العديد من المسؤولين بالقلق من امتناع قياسي في الاقتراع.

بدأت الحملة الانتخابية رسميا قبل أسبوع بدون ضجيج في أجواء من عدم الاكتراث لانتخابات يقول كثيرون إنها محسومة سلفا.

وقال آية الله خامنئي في خطاب بثه التلفزيون "يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديموقراطية الدينية".

ومن دون أن ينفي أن الإيرانيين قد يواجهون صعوبات في تأمين نفقاتهم خلال الأزمة، قال خامنئي أن المشاكل يتم حلها "عبر اتخاذ القرار الصحيح وليس في غياب الاختيار".

ونقل عن آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية قوله إن "الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب".

وكان خامنئي دعا في 27 أيار/مايو مواطنيه إلى عدم الاستجابة للدعوات إلى مقاطعة الاقتراع في إشارة إلى الحملات على الشبكات الاجتماعية مع وسم "لا للجمهورية الإسلامية" باللغة الفارسية.

دُعي الإيرانيون للتصويت في 18 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس خلفا لحسن روحاني الذي فشلت سياسته في الانفتاح مع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا.

© 2021 AFP