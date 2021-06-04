دوري أمم الكونكاكاف: الولايات المتحدة والمكسيك إلى النهائي

لاعبو المكسيك يحتفلون بالتأهل الى المباراة النهائية لدوري امم الكونكاكاف عقب الفوز على كوستاريكا بركلات الترجيح في نصف النهائي في دنفر في الثالث من حزيران/يونيو 2021.

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دنفر (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بلغت الولايات المتحدة والمكسيك المباراة النهائي لدوري أمم الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكارايبي) في كرة القدم بفوز الأولى على هندوراس 1-صفر، والثانية على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الخميس في دنفر في نصف النهائي.

في المباراة الأولى، تدين الولايات المتحدة بتأهلها إلى مهاجم يونغ بويز السويسري جوردان سيباتشو الذي سجل الهدف الوحيد قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة وبعد 11 دقيقة من دخوله مكان مهاجم فيردر بريمن الألماني جوشوا سيرجنت، بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من لاعب وسط سالزبورغ النمسوي بريندن أرونسون.

وفي الثانية، فرض حارس مرمى المكسيك غييرمو أوتشوا نفسه نجما بتصديه للركلة الترجيحية لألان رويس.

وفي ركلات الترجيح، سجل هيرفينغ لوسانو وأوربيلين بينيدا وألان بوليدو ولويس رومو وخيسوس غياردو للمكسيك وأهدر لها أوريال أنتونا.

في المقابل، سجل يوهان فينيغاس وبرنالد ألفارو وأريال لاسيتر وفرانشيسكو كالفو لكوستاريكا وأهدر أوسكار دوارتي ألان كروس.

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

وتوقفت المباراة بسبب تكرار صيحات معادية للمثليين من قبل جماهير المكسيك خصوصا في كرة مرة وصلت فيها الكرة إلى حارس مرمى كوستاريكا ليونيل موريرا، وهي عادة لسنوات من قبل مشجعي المنتخب المكسيكي.

وأصدر منظمو المباراة مرات عدة تذكيرات للجماهير عبر مكبر الصوت، قبل أن تتوقف لمدة ثلاث دقائق أثناء الوقت بدل الضائع مع استمرار الصرخات.

ووبخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المكسيك عدة مرات بسبب هذه المظاهرات المعادية للمثليين، وفرض عليها غرامات، كما تم فتح إجراء تأديبي بشأن وقائع مماثلة ضد الاتحاد المكسيكي بعد كأس العالم 2018 في روسيا.

وفي عام 2017، طلب الاتحاد المكسيكي من أنصاره الامتناع عن مثل هذا السلوك، لكن دون جدوى.

© 2021 AFP