رولان غاروس: سابالينكا تودّع البطولة من الدور الثالث

أقصيت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها الجمعة أمام الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، لتبقى الأميركية سيرينا وليامس أعلى اللاعبات تصنيفاً في هذا المسار من القرعة

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باريس (أ ف ب)

أقصيت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها الجمعة أمام الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، لتبقى الأميركية سيرينا وليامس أعلى اللاعبات تصنيفاً في هذا المسار من القرعة.

وخسرت البيلاروسية المصنفة ثالثة في البطولة 4-6، 6-2، وصفر-6 أمام بافليوتشينكوفا المصنفة 31 التي ستواجه أيضاً البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في الدور المقبل.

وانضمت سابالينكا إلى المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي والمصنفة الثانية اليابانية ناومي أوساكا بعد انسحاب الأخيرتين من البطولة خلال أسبوعها الأول.

وتواجه وليامس الساعية إلى لقبها القياسي الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى، مواطنتها دانييل كولينز في وقت لاحق اليوم.

وكانت سابالينكا قد هزمت بافليوتشينكوفا البالغة 29 عاماً قبل شهر واحد فقط في ربع نهائي دورة مدريد على الملاعب الترابية.

لكنها وقعت الجمعة في 39 خطأ غير مقصود لتواصل سجلها السيئ في البطولات الكبرى، إذ لم تبلغ أي مباراة في ربع النهائي في أي من البطولات الأربع.

وشهدت بطولة فرنسا الحالية انسحاب بارتي في بداية المجموعة الثانية من مباراتها أمام البولندية ماغدا لينيت الخميس في الدور الثاني، بسبب معاناتها على ما يبدو من إصابة أسفل الظهر.

وسبقتها أوساكا الإثنين بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة وسائل الإعلام. كما أن المصنفة ثالثة عالمياً وبطلة 2018 الرومانية سيمونا هاليب انسحبت من البطولة قبل انطلاقتها لعدم تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

وسبق لبافليوتشينكوفا أن وصلت إلى ربع النهائي في باريس عام 2011، وكان فوزها الجمعة هو رقم 37 لها على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات.

© 2021 AFP