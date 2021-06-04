رولان غاروس: مدفيديف وزفيريف يواصلان مشوارهما وسابالينكا تودّع

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لقطة للالماني الكسندر زفيريف خلال الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، باريس في 4 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

بعدما انتهى مشواره عند الدور الأول في مشاركاته الأربع السابقة في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، يبدو أن الروسي أندري مدفيديف تحرر تماماً بوصوله الجمعة الى الدور الرابع بصحبة الألماني ألكسندر زفيريف، فيما ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا ملاعب رولان غاروس من الدور الثالث.

وحسم مدفيديف، المصنف ثانياً في البطولة الفرنسية وعالمياً، تأهله الى الدور الرابع بسهولة تامة بعد فوزه على الأميركي رايلي أوبيلكا الثاني والثلاثين 6-4 و6-2 و6-4 في ساعة و38 دقيقة.

ويلتقي الروسي الذي سقط عند الحاجز الأخير في البطولات الكبرى مرتين بخسارته نهائي فلاشينغ ميدوز 2019 وأستراليا المفتوحة بداية الموسم الحالي أمام الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش توالياً، في الدور الرابع التشيلي كريستيان غارين الثاني والعشرين أو الأميركي الآخر ماركوس جيرون.

وبدوره، حجز زفيريف المصنف سادساً مقعده في الدور الرابع من دون عناء كبير أيضاً بعد فوزه على الصربي لاسلو دييري 6-2 و7-5 و6-2.

واحتاج الألماني الفائز هذا العام بلقبي اكابولكو ومدريد الألف نقطة للماسترز، الى ساعتين و8 دقائق لبلوغ الدور الرابع في رولان غاروس للموسم الرابع توالياً، علماً أن أفضل نتيجة له في البطولة الفرنسية كانت بلوغه ربع النهائي في مناسبتين عامي 2018 و2019.

وبعدما أنهى المجموعة الأولى بسهولة، كاد وصيف بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2020 أن يخسر الثانية بعدما تنازل عن إرساله مرتين، ما سمح لدييري في الحصول على ثلاث فرص لحسم المجموعة لصالحه.

لكن الألماني البالغ 24 عاماً حافظ على رباطة جأشه وأفاد من افتقاد منافسه البالغ 26 عاماً لخبرة المشاركات الكبرى ليعود من بعيد ويحسم المجموعة لصالحه 7-5، قبل أن يهيمن على الثالثة بشكل تام حاسماً إياها 6-2.

وقال زفيريف بعد اللقاء "ليس من السهل أن تعود كل يوم بهذه الطريقة (في إشارة الى تخلفه في المجموعة الثانية 3-5). بمواجهة لاعب مثل لاسلو، كان يتوجب أن أرفع مستواي وأن ألعب أفضل مما فعلت في الدورين الأولين".

وتابع "هذا ما نجحت في فعله وأنا راضٍ"، معرباً عن رغبته بالذهاب بعيداً ومحاولة الفوز بلقبه الكبير الأول، بالقول "هدفي في مسيرتي أن أفوز بلقب في الغراند سلام. أنا ألعب بشكل أفضل منذ العام الماضي واكتسبت النضوج. سنرى أين سيوصلني ذلك".

والعقبة التالية في وجه تحقيق حلم اللقب الكبير سيكون الياباني المخضرم كي نيشيكوري الذي حجز بطاقته الى الدور الرابع من دون أن يكمل مباراته مع السويسري هنري لارسون الذي انسحب في بداية المجموعة الثانية بعدما خسر الأولى 5-7.

وفي أبرز النتائج الأخرى، انتهى مشوار النروجي الشاب كاسبر رود، ابن الـ22 عاماً والمصنف 15 الذي حقق نتيجتين ملفتين هذا العام بوصوله الى نصف نهائي دورتي مونتي كارلو ومدريد الألف نقطة للماسترز، عند الدور الثالث للعام الثالث توالياً في رولان غاروس بخسارته أمام الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-7 (3-7) و6-2 و6-7 (6-8) و6-صفر و5-7.

- سابالينكا تودع -

وعند السيدات، أقصيت البيلاروسية أرينا سابالينكا من الدور الثالث بخسارتها أمام الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، لتبقى الأميركية سيرينا وليامس أعلى اللاعبات تصنيفاً في هذا المسار من القرعة.

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وخسرت البيلاروسية المصنفة ثالثة في البطولة 4-6، 6-2، وصفر-6 أمام بافليوتشينكوفا المصنفة 31 التي ستواجه البيلاروسية الأخرى فيكتوريا أزارنكا في الدور الرابع.

وانضمت سابالينكا إلى المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي والمصنفة الثانية اليابانية ناومي أوساكا بعد انسحاب الأخيرتين من البطولة خلال أسبوعها الأول.

وتواجه وليامس الساعية إلى لقبها القياسي الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى، مواطنتها دانييل كولينز في وقت لاحق اليوم.

وكانت سابالينكا قد هزمت بافليوتشينكوفا البالغة 29 عاماً قبل شهر واحد فقط في ربع نهائي دورة مدريد على الملاعب الترابية.

لكنها وقعت الجمعة في 39 خطأ غير مباشر لتواصل سجلها السيئ في البطولات الكبرى، ليتوقف مشوارها عند الدور الثالث، علماً أن أفضل نتيجة لها في الغراند سلام كانت وصولها الى الدور الرابع مرتين.

وشهدت بطولة فرنسا الحالية انسحاب بارتي في بداية المجموعة الثانية من مباراتها أمام البولندية ماغدا لينيت الخميس في الدور الثاني، بسبب معاناتها على ما يبدو من إصابة أسفل الظهر.

وسبقتها أوساكا الإثنين بسبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة وسائل الإعلام. كما أن المصنفة ثالثة عالمياً وبطلة 2018 الرومانية سيمونا هاليب انسحبت من البطولة قبل انطلاقتها لعدم تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

© 2021 AFP