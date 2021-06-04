مصر ترسل معدات هندسية وطواقم فنية الى غزة للتحضير لإعادة الإعمار

محمود همص ا ف ب

رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أثناء وصوله لعقد لقاء مع قادة حركة حماس في قطاع غزة في 31 أيار/مايو 2021

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القاهرة (أ ف ب)

أرسلت مصر الجمعة قافلة تضم أطقمًا فنية ومعدات هندسية لرفع الأنقاض التي خلفها القصف الاسرائيلي لغزة خلال الحرب الاخيرة بين إسرائيل وحماس والتحضير لعمليات إعادة الإعمار، بحسب بيان رسمي.

وأوضح البيان أنه "بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت منفذ رفح اليوم معدات هندسية وأطقم فنية مصرية الى قطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة في اطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعة إعادة الحياة الى طبيعتها".

وأضاف البيان أن هذه القافلة ستعمل على "تهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار".

بثت قنوات التلفزيون المحلية صور شاحنات وجرافات وهي تعبر من الجانب المصري من معبر رفح الى قطاع غزة.

وفي العشرين من أيار/مايو، أعلن الرئيس المصري تخصيص 500 مليون دولار كمساعدة في اعادة إعمار غزة على أن تشارك الشركات المصرية في هذه الأعمال.

كما أرسلت مصر عبر معبر رفح مساعدات غذائية الى غزة واستقبلت جرحى من القطاع لمعالجتهم في المستشفيات المصرية.

وفي الفترة من 10 الى 21 أيار/مايو، قتل 254 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة من بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ التي أطلقت من القطاع عن مقتل 12 شخصا من بينهم طفل وفتاة وجندي، بحسب الشرطة.

© 2021 AFP