هندوراس ستفتح سفارتها لدى اسرائيل في القدس في نهاية حزيرن/يونيو

أنتونيو مندوزا Honduran Presidency/ا ف ب

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تيغوسيغالبا (أ ف ب)

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الخميس أن سفارة هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى لدى اسرائيل ستفتح في القدس في حزيران/يونيو المقبل بعدما عملت لعقود في تل أبيب.

وقال هيرنانديز خلال اجتماع مع منتجين للبن في لاباز (غرب) "سنضفي طابعا رسميا على ما حققناه حتى الآن خطوة خطوة بفتح سفارتنا في القدس" خلال الأسبوع الأخير من حزيران/يونيو.

كانت هندوراس قد فتحت في أيلول/سبتمبر 2019 مكتبا تجاريا في القدس "ملحقا" ببعثتها الدبلوماسية المتمركزة في تل أبيب.

وفي آب/أغسطس 2020، فتحت إسرائيل مكتبا للتجارة والتعاون في عاصمة هندوراس تيغوسيغالبا.

ويشكل وضع القدس أحد الملفات الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية منذ حرب 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية.

وتعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمة لها بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون إليها.

وتقع معظم السفارات الأجنبية في تل أبيب لتجنب استباق نتيجة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

© 2021 AFP