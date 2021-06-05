البرازيلي جيرسون ينضم إلى مرسيليا لخمسة أعوام (وسائل إعلام)

لاعب وسط فلامنغو جيرسون (يمين)خلال مباراة في دور المجموعات لمسابقة كأس ليبرتادوريس ضد فيليس سارسفيلد الأرجنتيني في لينييرس في 20 نيسان/أبريل 2021.

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

ذكر موقع غلوبو سبورت البرازيلي السبت أن لاعب وسط فلامنغو جيرسون وقّع عقدًا مدته خمس سنوات مع أولمبيك مرسيليا خامس الدوري الفرنسي لكرة القدم، موضحًا أن التأكيد الرسمي لن يتم إلا في تموز/يوليو المقبل.

وأكد الموقع الإخباري الرياضي الرائد في البرازيل، أنه تم توقيع العقد في صربيا أمس الجمعة، حيث يخوض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع منتخب بلاده الأولمبي مباراة ودية السبت ضد الرأس الأخضر.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أيضًا أن الصفقة شبه منتهية، بعد مفاوضات شاقة استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضاف الموقع البرازيلي أنه يتعين على مرسيليا دفع 25 مليون يورو إلى فلامنغو، النادي الحالي لجيرسون والذي سيظل يلعب معه مباريات في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس قبل السفر إلى فرنسا "خلال النصف الأول من تموز/يوليو".

وسيتم الإعلان رسميًا عن الصفقة عقب الفحص الطبي.

وبرز جيرسون في صفوف فلومينينسي، منافس فلامنغو في ولاية ريو دي جانيرو، فانتقل مبكرًا إلى أوروبا وتحديدًا في سن الثامنة عشرة في عام 2015 ليلعب مع روما الإيطالي الذي تعاقد معه مقابل 16 مليون يورو. لم ينجح في فرض نفسه أبدًا في إيطاليا وانتهى به الأمر بالعودة إلى وطنه في عام 2019، بعد فترة غير مقنعة على سبيل الإعارة مع فيورنتينا.

فجّر موهبته مجددًا مع فلامينغو وأصبح عنصرًا أساسيًا في التشكيلة الفائزة بكأس ليبرتادوريس العام الماضي والتي انتظرها مشجعو الفريق البرازيلي الأكثر شعبية منذ 38 عامًا.

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية، فإن انتقاله إلى صفوف مرسيليا يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي شاهده يلعب في البرازيل عندما درّب سانتوس، ثم أتليتكو مينيرو.

© 2021 AFP