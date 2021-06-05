الدوري الأميركي للمحترفين: 45 نقطة للينارد تفرض مباراة سابعة بين كليبرز ودالاس

توم بنينغتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

عادل كواهي لينارد أفضل رصيد له في الأدوار الاقصائية عندما سجّل الجمعة 45 نقطة وقاد فريقه لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على دالاس مافريكس 104-97 ومعادلته 3-3 في الدور الأول من بلاي أوف المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبفوزه في قاعة مليئة بالجماهير، يكون كليبرز قد فرض مباراة سابعة حاسمة ستحجز البطاقة الأخيرة إلى الدور الثاني، حيث يلتقي المتأهل مع يوتا جاز متصدر المنطقة الذي تخطى بسهولة ممفيس غريزليز 4-1.

وتقام المباراة السابعة في قاعة ستيبلز سنتر في لوس أنجليس، حيث حقق مافريكس ثلاثة انتصارات.

قال لينارد الذي جنّب فريقه الاقصاء المبكر أمام 18300 متفرج في قاعة أميريكان ايرلاينز سنتر في دالاس "لم أرغب بالعودة إلى المنزل".

واصبح لينارد رابع لاعب في تاريخ الادوار الاقصائية، يسجل 45 نقطة ومعدل 70% من التسجيل عندما كان فريقه يواجه الاقصاء، منضما إلى ليبرون جيمس، ويلت تشامبرلاين والكندي جمال موراي.

أضاف اللاعب المتوج بلقب الدوري مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز قبل موسمين "تعين علي الدخول بقوة في المباراة. وجدني رفاقي، حصلت على تسديدات مكشوفة، أسقطتها وتابعت المشوار".

© 2021 AFP