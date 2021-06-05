تصفيات مونديال 2022: فوز خامس تواليا للبرازيل

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البرازيلي ريشارليسون يحتفل بعد التسجيل في مرمى الاكوادور في تصفيات مونديال 2022

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بورتو اليغري (البرازيل) (أ ف ب)

تابعت البرازيل انطلاقتها الناجحة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها الخامس تواليا الجمعة على حساب ضيفتها الاكوادور 2-صفر.

ومنح ريشارليسون البرازيل التقدم في الدقيقة 64 واضاف النجم نيمار الثاني من نقطة الجزاء في الوقت البدل عن ضائع، بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

ومنح الحكم أليكسيس هيريرا ركلة حرة ضد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعد احتكاكه بأنخلو بريسيادو داخل المنطقة، قبل خمس دقائق على انتهاء الوقت الأصلي.

لكن بعد استشارة طويلة، دامت أربع دقائق لتقنية في ايه آر، عدل عن رأيه ومنح بطلة العالم خمس مرات ركلة جزاء.

سدّد مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كرة ضعيفة صدها بسهولة الحارس ألكسندر دومينغيس. وبعد انطلاق هجمة اكوادورية، عاد الحكم ليطلب إعادة تنفيذ الركلة بسبب انتهاك من الحارس.

وفي المحاولة الثانية، نجح نيمار بالتسجيل ومضاعفة الارقام.

ويتصدر المنتخب البرازليي ترتيب المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية مع 15 نقطة من 15 ممكنة، بفارق أربع نقاط عن الأرجنتين التي سقطت الخميس بفخ التعادل ضد تشيلي 1-1. أما الاكوادور، فتحتل المركز الثالث بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الباراغواي والاوروغواي وكولومبيا.

© 2021 AFP