جائزة اذربجيان الكبرى: لوكلير لتعويض خيبة موناكو بالانطلاق من المركز الاول

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باكو (أ ف ب)

حقق شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري التوقيت الافضل في التجارب الرسمية للمرة الثانية توليًا، مستفيدًا من تعليقها قبل نهايتها بسبب حادثين، ما سيسمح له بالانطلاق من المركز الاول في جائزة اذربجيان الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، لتعويض خيبة موناكو.

وكان لوكلير قد مني بنكسة كبيرة على ارضه عندما كان من القرر ايضًا ان ينطلق من المركز الاول، قبل ان يعلن فريقه قبل 15 دقيقة من بداية السباق عدم مشاركته بسبب مشكلة تقنية في السيارة.

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من المركز الثاني في شوارع العاصمة باكو، فيما حل خلفه الهولندي ماكس فيرستابين متصدر ترتيب السائقين بفارق اربع نقاط عن حامل اللقب. وحل الفرنسي بيار غاسلي سائق ألفاتاوي رابعًا.

وتوقفت الجولة الثالثة من التجارب قبل اقل من دقيقة على نهايتها عندما تعرض الياباني يوكي تسونودا لحادث عند المنعطف الثالث، قبل ان يصطدم الاسباني كارلوس ساينس سائق فيراري بالحاجز الجانبي عند المنعطف ذاته.

وسينطلق ساينس الذي حل ثانيًا في سباق موناكو خلف فيرستابن، من المركز الرابع والبريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين من المركز السادس، علمًا انه قد يتعرض لعقوبة لعدم احترامه بروتوكول العلم الاحمر.

© 2021 AFP