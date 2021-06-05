رولان غاروس: خروج المصنفة خامسة سفيتولينا

مارتان بورو ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

خرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارتها السبت أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 6-3 و6-2.

وبتأهلها إلى الدور الرابع للسنة الثانية تواليا، تواجه كرايتشيكوفا الأميركية سلون ستيفنز الفائز على .

ويتواصل اقصاء المصنفات هذه السنة، وصمدت حتى الآن ثلاث منهن في مسابقة الفردي.

وتلعب في وقت لاحق الأميركية صوفيا كينن الرابعة بالإضافة إلى حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك.

ولدى الرجال، بلغ الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف عاشرا عالميا، الدور ثمن النهائي دون خسارة أية مجموعة، بعد فوزه السبت على الألماني فيليب كولشرايبر 6-4 و6-2 و6-1.

وحسم شفارتسمان المباراة أمام المصنف 132 عالميا الذي عانى لناحية اللياقة البدنية، في ساعتين ودقيقتين.

ويلتقي شفارتسمان الذي بلغ نصف نهائي النسخة الأخيرة، الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس (مصنف 97 و18 عاما) أو المخضرم الألماني يان-لينارد شتروف (مصنف 42 و31 عاما) من أجل مقعد في ربع النهائي.

قال الأرجنتيني "سعيد لعودتي وتقديم أفضل مستوياتي. حققت أفضل مشاركة هنا العام الماضي، ولم تكن الجماهير حاضرة تقريبا".

تابع "كنت مستعدا لخوض مباراة طويلة. لذا كنت سعيدا باحراز المجموعة الأولى، وبعد ذلك لعبت أفضل".

أردف "أن تلعب الساعة الحادية عشرة وتفوز بسرعة هو أمر جيد، لأني ساحصل على فرصة التنزه قليلا في باريس".

وكان شفارتسمان قد حرج من الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، وأحرز لقب دورة بوينوس أيرس 250 في آذار/مارس.

ويلعب لدى الرجال في وقت لاحقا الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بالاضافة إلى ملك الملاعب الترابية الإسباني رافايل نادال.

© 2021 AFP