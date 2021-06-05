سلطات هونغ كونغ تفرج بكفالة عن محامية دعت لإحياء ذكرى تيان أنمين

أيزاك لورنس ا ف ب

فنانة تحيي ذكرى تيان أنمين بوضع زهور بيضاء على الطريق في هونغ كونغ، في الثالث من حزيران/يونيو 2021

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هونغ كونغ (أ ف ب)

أطلقت شرطة هونغ كونغ بكفالة السبت سراح محامية ساهمت في تنظيم تجمّع سنوي لاستذكار حملة بكين الأمنية الدامية التي استهدفت متظاهرين في ساحة تيان أنمين، بعدما منعت السلطات إحياء الذكرى الـ32 للمجزرة.

واعتقلت الشرطة المحامية تشاو هانغ-تونغ، وهي واحدة من مجموعة صغيرة من الناشطين المدافعين عن الديموقراطية غير الموجودين في السجن أو المنفى، صباح الجمعة لنشرها دعاية من أجل وقفة الرابع من حزيران/يونيو في حديقة فكتوريا حيث يتجمّع أهالي هونغ كونغ كتقليد سنوي من أجل المناسبة.

وقالت تشاو، وهي نائبة رئيس مجموعة مدافعة عن الديموقراطية نظّمت التجمّع، خارج مركز للشرطة عقب إطلاق سراحها "أرفض جميع الاتهامات"، متهمة شرطة المدينة باستغلال سلطاتها.

وتابعت "كان توقيف الأمس بوضوح خطوة استباقية هدفها الصارخ منعي من الحضور شخصيا في حديقة فكتوريا وتخويف آخرين من القيام بذلك".

وأطلق سراحها بكفالة قدرها 1300 دولار فيما سيتعيّن عليها مراجعة الشرطة في الخامس من تموز/يوليو.

وكتبت الناشطة البالغة 37 عاما في منشور على فيسبوك يعود تاريخه إلى 29 أيار/مايو أن "إضاءة شمعة ليست جريمة" مؤكدة بأنها ستضيء شمعة في مكان عام في الرابع من حزيران/يونيو بمناسبة ذكرى المجزرة.

وأشارت تشاو إلى أن الشرطة استخدمت منشورها على فيسبوك ومقالاتها ومقابلاتها الإعلامية كأدلة ضدها.

وقالت "يريدون تهديد الإعلاميين عبر القول لهم إنه في حال أجريتم مزيدا من المقابلات في ما يتعلق بهذا الموضوع الحساس، سيتم توقيف الأشخاص الذين قابلتموهم"، مشددة مع ذلك على أنها ستواصل التحدث إلى الإعلام.

وذكرت أنها صامت أثناء اعتقالها في مركز الشرطة لمدة يوم من أجل إحياء ذكرى الحملة الأمنية التي أسفرت عن مقتل المئات (ألف شخص وفق بعض التقديرات).

في الرابع من حزيران/يونيو 1989، فتح جنود النار على متظاهرين بينهم طلبة في بكين، لإخماد موجة تظاهرات استمرت لأسابيع للدعوة إلى تغيير سياسي ووضع حد للفساد الرسمي.

وأغلقت الشرطة الجمعة حديقة فكتوريا في هونغ كونغ حيث تجمّع في الرابع من حزيران/يونيو من كل عام وعلى مدى ثلاثة عقود عشرات آلاف الأشخاص لإضاءة الشموع تكريما لأولئك الذين قتلوا يومها في بكين.

لكن حُظر تجمّع العام الجاري في وقت تنفّذ سلطات هونغ كونغ حملة أمنية واسعة ضد المعارضة بعد احتجاجات ضخمة مدافعة عن الديموقراطية تخللها العنف في كثير من الأحيان شهدتها المدينة قبل عامين.

وتحظر السلطات الصينية إحياء المناسبة علنا في البر الرئيسي.

© 2021 AFP