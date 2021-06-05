كأس أوروبا: دي بروين يخضع لجراحة "صغيرة" ويلتحق ببلجيكا الإثنين

قائد مانشستر سيتي الانكليزي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين يتلقى العلاج من الجهاز الطبي عقب اصابته في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا ضد تشلسي في بورتو في 29 أيار/مايو 2021.

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بروكسل (أ ف ب)

أكد المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيس السبت أن نجم "الشياطين الحمر" وفريق مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين خضع لـ"عملية جراحية صغيرة" في وجهه صباح اليوم و"سينضم إلى صفوفنا الاثنين".

وقال مارتينيس في مؤتمر صحافي عشية المباراة الدولية الودية أمام كرواتيا استعدادًا لنهائيات كأس أوروبا "قررنا أن كيفن دي بروين يحتاج أخيرًا إلى تدخل (جراحي) بسيط، وهو ما حدث اليوم. وسينضم إلى المنتخب يوم الاثنين".

ويعاني صانع الألعاب من كسرين في الأنف ومحجر العين اليسرى إثر اصطدامه بمدافع تشلسي الدولي الألماني أنتونيو روديغر في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا السبت الماضي في بورتو.

وأضاف مارتينيس "كان ذلك ضروريًا على المدى الطويل. استنادًا إلى الصور الأولى، لم نعتقد أنه سيكون ضروريًا. لقد استغرقت (العملية الجراحية) عشرين دقيقة، كل شيء سار على ما يرام"، مشيرًا إلى أن دي بروين لن يكون متاحًا لخوض المباراة الأولى في كأس أوروبا في 12 حزيران/يونيو الحالي ضد روسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتابع أن هذه العملية الجراحية "لا تؤخر عودة كيفن. بل إنها قد تعجِّل بها لأنه لن يحتاج إلى قناع"، لكنه رفض تقدين أي توقع بشأن موعد عودته.

وتلعب بلجيكا، ثالثة المونديال الروسي عام 2018، منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم، مساء الأحد في بروكسل في مباراة تحضيرية لكأس أوروبا المقررة في الفترة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.

وأوضح مارتينيس أن بلجيكا ستخوض مباراة الغد في غياب دي بروين ولاعب الوسط أكسل فيتسل العائد لتوه الى التدريبات عقب تعافيه من تمزق في وتر أخيل تعرض له في كانون الثاني/يناير الماضي مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، فيما سيجلس نجم ريال مدريد الإسباني إدين هازار على دكة البدلاء على أن يتم إشراكه فيما بعد.

وقال مارتينيس "إدين يمكن أن يفعل كل شيء تقريبًا في التدريبات. لقد خاض حصة تدريبية جيدة أمس (الجمعة) وأشعر أنه +جاهز+ لمباراة اللغد. لن يبدأ المباراة، لكنني أعتقد أنه سينهيها".

وتبدأ بلجيكا، أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، مشوارها في الكأس القارية بمواجهة روسيا في 12 الحالي في سان بطرسبورغ، قبل أن تلتقي مع الدنمارك في 17 منه في كوبنهاغن، ثم فنلندا في 21 من الشهر ذاته في سان بطرسبورغ.

© 2021 AFP