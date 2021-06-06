ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً على حساب البرتغال

توجت ألمانيا ببطولة كأس أوروبا تحت 21 عاماً للمرة الثالثة، حينما ضمن هدف لوكاس نميتشا في الشوط الثاني الفوز 1-صفر على البرتغال في المباراة النهائية الأحد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا

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ليوبليانا (أ ف ب)

توجت ألمانيا ببطولة كأس أوروبا تحت 21 عاماً للمرة الثالثة، حينما ضمن هدف لوكاس نميتشا في الشوط الثاني الفوز 1-صفر على البرتغال في المباراة النهائية الأحد في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وجاء هدف الفوز للـ"مانشافت" بعد أربع دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، حيث تمكن ريدل باكو من صنع تمريرة بينية لنميتشا الذي هيأ الكرة وسددها في شباك الحارس ديوغو كوستا (49).

ويمتلك نميتشا (22 عاماً) مانشستر سيتي الإنكليزي، لكنه لعب على سبيل الإعارة لأندية عدة، آخرها أندرلخت البلجيكي.

وسبق لألمانيا أن فازت باللقب في عامي 2009 و2017، قبل أن تخسر 2-1 أمام إسبانيا في نهائي البطولة الأخيرة في إيطاليا عام 2019.

وهذه هي الهزيمة الثانية للبرتغال في نهائي المسابقة في أربع نسخ، بعدما خسرت بركلات الترجيح أمام السويد عام 2015.

وتأمل ألمانيا الآن أن يستلهم فريقها الأول من منتخبها تحت 21 عاماً، حيث ستواجه البرتغال أيضاً في دور المجموعات من بطولة كأس أوروبا 2020 في وقت لاحق من الشهر الحالي.

© 2021 AFP