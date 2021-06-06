إسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة تضم أميركيين في العراق

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بغداد (أ ف ب)

أسقطت الأحد طائرتان مسيرتان مفخختان فوق قاعدة جوية تضمّ عسكريين أميركيين في العراق، في تقنية هجومية جديدة باتت تستخدمها الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأصبحت تثير قلق العراقيين والأميركيين.

وقامت بطاريات الدفاع الجوي "سي رام" التي وضعها الأميركيون للتصدي للهجمات الصاروخية التي تكثفت ضد عسكرييهم ودبلوماسييهم، بإسقاط طائرتين مسيرتين فجراً فوق قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في منطقة الأنبار الصحراوية في غرب العراق.

وقبل ساعات من ذلك، استهدف صاروخ آخر ليلاً مطار بغداد "لم يسفر عن ضحايا أو أضرار"، بحسب الناطق باسم التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل واين ماروتو.

وتثير محاولة الهجوم هذه ضد قاعدة عين الأسد قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة، عدوة الجمهورية الإسلامية في إيران. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف في العراق. .د.

ويتهم العسكريون الأميركيون الفصائل العراقية الموالية لإيران بمساعدة المتمردين الحوثيين في اليمن الذين ينفذون هجمات بطائرات مسيرة ضد السعودية الحدودية مع العراق واليمن.

- "تشتيت" -

تستخدم الفصائل العراقية منذ منتصف نيسان/ابريل تقنية الطائرات المسيرة ضد الأهداف الأميركية في العراق.

ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات لا تشكل خطراً على عديدهم فقط بل تهدد أيضا قدرتهم على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد.

وشرح مسؤول لفرانس برس أن "تلك الهجمات تشكّل تشتيتاً. الوحيدون الذين يستفيدون منها هم الجهاديون لأن كل هجوم ضد قاعدة أو ضد التحالف يرغمنا على التوقف لحماية قواتنا".

ويرغم ذلك التحالف على توجيه جهوده الاستخباراتية وجهود المراقبة من مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية نحو الفصائل الموالية لإيران التي من بينها أحياناً مجموعات غامضة تتخذ لها أسماء وهمية، هي بالنسبة للخبراء مجرد واجهة لفصائل شيعية معروفة.

وتحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات، بينما بات بعض تلك الفصائل منضوياً تحت راية القوات العراقية الرسمية، أو يملك علاقات وتواصلاً معها.

وعندما قامت السلطات أكثر من مرة بتوقيف مقاتلين من تلك الفصائل على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية، قامت الفصائل التي ينتمون إليها باستعراض للقوة في المنطقة الخضراء، قلب العاصمة بغداد، حيث المقرات الحكومية والسفارات منها السفارة الأميركية، ما أرغم السلطات على الإفراج عنهم معظم الأوقات.

وبالمجمل منذ بداية العام، وقع 39 هجوماً ضد الأميركيين، تبنت بعضها فصائل موالية لإيران ونسبت واشنطن أخرى إليها، فيما توعدت فصائل مسلحة عراقية مقربة من ايران بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأميركية "المحتلة" على الانسحاب من العراق.

استهدفت تلك الهجمات السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف.

وقتل فيها متعاقدان أجنبيان مع التحالف وآخر عراقي.

© 2021 AFP