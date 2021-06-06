الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يحسم مواجهته الأولى مع باكس لكنه يخسر هاردن

لاعبو نتس في لقطة خلال الربع الرابع من المباراة ضد باكس في اللقاء الأول بين الفريقين في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية ضمن بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، نيويورك في 5 حزيران/يونيو 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

خرج بروكلين نتس منتصراً من المباراة الأولى في سلسلة مواجهاته مع ميلووكي باكس في نصف نهائي المنطقة الشرقية من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكنه خسر جهود نجمه جيمس هاردن في الدقيقة الأولى بسبب الإصابة.

وحسم فريق المدرب الكندي ستيف ناش اللقاء الأول من أصل سبعة ممكنة في هذه السلسلة، بفوزه على أرضه 115-107 بفضل جهود كيفن دورانت وكايري إيرفينغ، إذ سجل الأول 29 نقطة مع 10 متابعات والثاني 25 مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وبدأ نتس اللقاء بضربة قاسية بعد اضطرار هاردن الى ترك أرضية الملعب بسبب أوجاع في العضلات الخلفية لساقه اليمنى، ذلك بعد 43 ثانية فقط على بداية المواجهة الأولى بين الفريقين في البلاي أوف منذ الدور الأول لموسم 2002-2003 حين بلغ نيوجرزي نتس وقتها نهائي الدوري للموسم الثاني توالياً وخسر أمام سان أنتونيو سبيرز.

وفي ظل خسارة جهود هاردن الذي عانى الأمرين مع الإصابات في موسمه الأول مع نتس حيث اضطر في إحدى فترات الموسم للغياب 18 مباراة متتالية، لعب بلايك غريفين دوراً أساسياً أيضاً في هذا الفوز بتسجيله 18 نقطة مع 14 متابعة.

وفي الجهة المقابلة، كان النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعبي باكس بتسجيله 34 نقطة، بعدما نجح في 16 من محاولاته الـ24، وأضاف 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة في لقاء برز فيه أيضاً من ناحية الضيوف بروك لوبيز (19 نقطة مع 5 متابعات) وجرو هوليداي (17 مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة)، بدون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب صاحب أفضل معدل هجومي في الموسم المنتظم (120,1 نقطة في المباراة الواحدة) الهزيمة.

ويبقى الفريقان في بروكلين لخوض المباراة الثانية الإثنين.

© 2021 AFP