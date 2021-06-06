بايدن يتعهّد دعم الحلفاء الأوروبيين قبيل قمته مع بوتين

صورة مركبة من الارشيف بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2021 تظهر الرئيس الاميركي جو بايدن عندما في 2020 والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 2018

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واشنطن (أ ف ب)

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن تقف بلاده إلى جانب حلفائها الأوروبيين في مواجهة موسكو، وذلك قبيل أول لقاء مباشر يجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يتوجه بايدن الأربعاء إلى أوروبا حيث سيحضر قمة لمجموعة الدول السبع وأخرى لحلف شمال الأطلسي كما سيجتمع مع الرئيس الروسي في جنيف في 16 حزيران/يونيو.

وتأتي القمة في ظل أكبر أزمة في العلاقات بين البلدين منذ سنوات، مع تصاعد التوتر بشأن قضايا عدة تشمل اتهامات بالقرصنة الإلكترونية والتدخل في الانتخابات إلى جانب ملف حقوق الإنسان في روسيا.

وفي مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" السبت، تعهّد الرئيس الأميركي بدعم "تحالفات (واشنطن) الديموقراطية" في وجه الأزمات والتهديدات المتزايدة من موسكو وبكين.

وكتب "نقف صفا واحدا في مواجهة التحديات الروسية للأمن الأوروبي، انطلاقا من اعتداءاتها في أوكرانيا، ولن يكون هناك أي شك بشأن تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن قيمنا الديموقراطية، وهو أمر لا يمكننا فصله عن مصالحنا".

وتابع بايدن "يدرك الرئيس بوتين أنني لن أتردد في الرد على أي أنشطة مستقبلية مؤذية". وأضاف "عندما نلتقي، سأؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة وأوروبا والديموقراطيات التي تتشارك الأفكار ذاتها الدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة".

ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير، كثّف بايدن الضغط على الكرملين بينما قوبلت تصريحاته التي شبه فيها بوتين بـ"القاتل" بانتقادات شديدة من موسكو.

لكن الرئيسين أعربا عن أملهما في تحسّن العلاقات بينما أشار الرئيس الروسي إلى أنه يتوقع بأن تثمر المحادثات عن نتائج "إيجابية".

كما شدد بايدن في مقاله على أن واشنطن "لا تسعى إلى نزاع"، مشيرا إلى أن تمديده لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة يعد بمثابة دليل على رغبته خفض التوتر.

وكتب "نرغب بعلاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بحيث يمكننا العمل مع روسيا على مسائل مثل الاستقرار الاستراتيجي وضبط الأسلحة".

© 2021 AFP