ترقب تطمينات من الكولونيل غويتا أثناء تنصيبه رئيسا لمالي الإثنين

مالك كوناتي ا ف ب/ارشيف

صورة بتاريخ 19 آب/أغسطس للكولونيل أسيمي غويتا قائد الانقلابين خلال تسعة أشهر في مالي الذي من المقرر ان ينصّب رئيسا انتقاليا

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باماكو (أ ف ب)

تجري الاثنين مراسم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رسميا كرئيس انتقالي في مالي، ما يمثّل فرصة للعسكري الذي قاد انقلابين خلال تسعة أشهر لطمأنة الرأي العام الداخلي والشركاء الخارجيين بشأن نواياه.

سيقام حفل التنصيب في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا (غرينتش ومحلي).

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر دبلوماسي في باماكو طلب عدم ذكر اسمه إن الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه أسيمي غوتا في هذه المناسبة "مرتقب جدا"، لا سيما وأنه قليل الظهور والتصريح.

وأضاف "سيكون هذا الوقت المناسب له لطمأنة وتقديم التزامات واضحة بشأن الأشهر الثمانية المتبقية من الفترة الانتقالية".

سيشارك ممثلون للسفارات الغربية في الحفل، لكن "معظمهم على مستوى المتعاونين"، وهي رتبة أقل من رتبة السفير ما "يعكس إشارة سياسية"، لكن ذلك ليس "مقاطعة ولا عقوبة"، حسب المصدر نفسه.

ومالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، شهدت ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين.

بعد الانقلاب الأول في 18 آب/أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا ويقودها مدنيون.

لكن الكولونيل غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 أيار/مايو وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين.

وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاما رئيسا انتقاليا.

- مشاركة منتظرة لمتمردين سابقين -

منذ الانقلاب الثاني، طالبت فرنسا وشركاء آخرون مالي بضمانات لتعيين رئيس وزراء مدنيا جديدا وإجراء انتخابات في شباط/فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء في أعقاب تنصيب غويتا، وفق فاعلين سياسيين ماليين.

وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في المنصب الوزير السابق تشوغويل كوكالا مايغا، وهو أحد الوجوه البارزة في التحالف السياسي الذي قاد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس كيتا التي مهّدت للانقلاب الأول في 18 آب/أغسطس.

خلال تجمع حاشد الجمعة، أكد مايغا (63 عاما) أن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية. وأشاد بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي لكنه اعتبر أيضا أن "الانتقادات والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع".

بالنسبة لمالي، الدولة الفقيرة التي يعاني جيشها من ضعف التجهيز، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهانا حيويا.

وكانت فرنسا أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة الجهاديين.

بناء على ذلك، لن تغادر قوة برخان التي تنشط في العديد من بلدان الساحل، قواعدها لشنّ عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف قادة جهاديين إذا سنحت الفرصة.

لكن الوضع في منطقة نشاط برخان مثير للقلق.

قُتل هذا الأسبوع ما لا يقل عن أحد عشر شخصا من الطوارق على أيدي مجهولين بالقرب من ميناكا (شمال شرق)، بينما قُتل أكثر من 160 مدنيا في شمال شرق بوركينا فاسو المجاورة في أكثر حصيلة دموية منذ 2015.

ودان غويتا في رسالة تعزية إلى رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوريه، "بأشد العبارات الهجوم الجبان والمروع".

ويعمل القادة في باماكو على طمأنة المتمردين الاستقلاليين السابقين في شمال البلاد، المتجمعين في "تنسيقية حركات أزواد" التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2015.

بعد إبدائهم تحفظات، قال قادة منهم إنهم مستعدون للمشاركة في الفصل الجديد من المرحلة الانتقالية وسيحضر العديد منهم حفل التنصيب، وفق مصدر من التنسيقية.

ولم يعلن عن تفاصيل مجريات الحفل.

من جهته، اعتبر خبير القانون الدستوري مامادي سيسوكو أن المسار برمته خارج عن الشرعية. وقال المحامي "نواجه انقلابا ولا يوجد سبب لهذا (التنصيب)".

© 2021 AFP