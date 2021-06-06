تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا يؤكد مقتل زعيم بوكو حرام

- بوكو حرام/ا ف ب/ارشيف

صورة مأخوذة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 من فيديو نشره تنظيم بوكو حرام الجهادي تظهر زعيم الجماعة الجهادية أبو بكر شكوي

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ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب)

أقدم زعيم جماعة بوكو حرام المتطرفة ابو بكر شكوي على قتل نفسه خلال معركة مع تنظيم الدولة الاسلامية في غرب افريقيا المنافس، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه فرانس برس الأحد، وذلك بعد اسبوعين على صدور تقارير تفيد بوفاته.

وقال متحدث باللغة الكانورية يشبه صوته صوت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا أبو مصعب البرناوي في التسجيل "فضل شكوي ان يهان في الآخرة على أن يهان في الأرض. لقد قتل نفسه على الفور بتفجير عبوة ناسفة".

وحصلت فرانس برس على التسجيل من المصدر نفسه الذي ارسل تسجيلات سابقة للتنظيم.

ولم تعلق بوكو حرام رسميا بعد على مقتل زعيمها الذي شن تمردا منذ أكثر من عقد في شمال شرق نيجيريا، في حين قال الجيش النيجيري إنه يحقق في هذا الادعاء.

ووصف تنظيم الدولة الاسلامية في التسجيل ارساله مقاتلين الى جيب لبوكو حرام في غابة سامبيسا، حيث عثروا على شكوي داخل منزله واشتبكوا معه في معركة بالأسلحة النارية.

وقال المتحدث ان شكوي "تراجع من هناك وفر الى الغابة لمدة خمسة أيام. لكن المقاتلين استمروا في البحث عنه وتقفي أثره قبل أن يتمكنوا من تحديد مكانه".

وأضاف أنه بعد العثور عليه في الغابات حضه مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية وأتباعه على التوبة، لكن شكوي رفض وقتل نفسه.

وتابع "نحن مسرورون للغاية"، مضيفا أن شكوي "ارتكب أعمالا ارهابية وفظائع لا يمكن تصورها".

© 2021 AFP