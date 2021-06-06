جائزة كاتالونيا الكبرى: أوليفيرا يتفوق على زاركو ويحرز فوزه الثالث في "موتو جي بي"

لويس جيني ا ف ب

الدراج البرتغالي ميغيل أوليفيرا يحتفل على منصة التتويج بعد فوزه بجائزة كاتالونيا الكبرى للدراجات النارية في 6 حزيران/يونيو 2021

إعلان اقرأ المزيد

مونتميلو (إسبانيا) (أ ف ب)

تفوق البرتغالي ميغيل أوليفيرا (كاي تي أم) على الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) وأحرز فوزه الثالث في فئة موتو جي بي، بعد إنهائه جائزة كاتالونيا الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم، في المركز الأول.

وبعدما حقق أفضل نتيجة له هذا الموسم بحلوله ثانياً في السباق الماضي على حلبة موجيلو الإيطالية خلف الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها)، نجح الدراج البرتغالي ابن الـ26 عاماً في تحقيق فوزه الثالث في الفئة الكبرى في ثالث موسم له بين الكبار.

وأعرب البرتغالي عن سعادته بالقول "أعجز عن ايجاد الكلمات المناسبة، إنه أحد أفضل السباقات في مسيرتي. كل شيء كان صعباً وكان علي أن أتعامل مع ضغط فابيو (كوارتارارو) الذي تجاوزني لكني تمكنت من تجاوزه مجدداً... كان سباقاً مثالياً. لا يمكن أن أشكر كاي تي أم بما فيه الكفاية لمنحي دراجة قادرة على هذه التأدية".

وحل كوارتارارو ثالثاً في سباق الأحد في مونتميلو، لكنه عوقب باضافة ثلاث ثوانٍ على توقيته نتيجة تجاوزه الحدود المحددة على الحلبة، لينهي السباق رابعاً خلف الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي).

وبقي كوارتارارو متصدراً بشكل مريح للترتيب العام، إذ يتقدم بفارق 17 نقطة على مواطنه زاركو، فيما تقدم ميلر الى المركز الثالث على حساب زميله في دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الذي اكتفى بالمركز السابع.

أما حامل اللقب الإسباني الآخر جوان مير (سوزوكي) الذي انطلق من المركز العاشر، فأنهى السباق خامساً، فيما انسحب بطلا العالم السابقان الإسباني مارك ماركيس (هوندا) والإيطالي فالنتينو روسي (ياماها-اس ار تي) بعدما فقدا السيطرة على دراجتيهما.

- من المركز التاسع عشر الى الأول -

وفي فئة موتو 3، حقق الدراج الإسباني سيرخيو غارسيا إنجازاً رائعاً بفوزه بالسباق بعد انطلاقه من المركز التاسع عشر.

وتفوق دراج "غاس غاس" على مواطنه جيريمي ألكوبا (هوندا) بفارق 0,015 ثانية فقط بعد نهاية تخطف الأنفاس، فيما جاء التركي دينيز أونكو (كاي تي أم) ثالثاً وصعد الى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته.

وبعدما انطلق من المركز العاشر، شق ابن الـ18 عاماً طريقه تدريجياً حتى تصدر السباق في اللفة العاشرة بعدما منافسة محتدمة مع ألكوبا وصلت الى حد الاحتكاك بين دراجتيهما.

وقال الإسباني بعد فوزه الثاني للموسم، إنه "كان سباقاً مجنوناً حقاً. لا أعلم ما أقول، أنا سعيد وحسب".

وصعد غارسيا الى المركز الثاني في الترتيب العام خلف مواطنه بدرو أكوبا، ابن الـ17 عاماً الذي انطلق الأحد من المركز الخامس والعشرين ونجح في إحدى فترات السباق في الوصول الى الصدارة، قبل الاكتفاء في نهاية المطاف بالمركز السابع.

وارتدى ثلاثي منصة التتويج قمصاناً خاصة تكريماً لزميلهم السويسري جايسون دوباسكييه الذي لقي مصرعه خلال تجارب السباق الماضي على حلبة موجيلو الإيطالي.

وكان ابن الـ19 عاما يخوض موسمه الثاني في موتو 3، وقد فارق الحياة نتيجة تأثره بالاصابات التي تعرض لها اثر اصطدامه بدراجة أخرى، قبل أن ينزلق على الحلبة، في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية.

- ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1- البرتغالي ميغل أوليفيرا (كاي تي إم) 40,21,749 دقيقة

2- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 0,175 ثانية

3- الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 1,990 ث

4- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 4,815 ث

5- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 5,325 ث

- ترتيب بطولة العالم بعد ست مراحل:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 118 نقاط

2- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 101

3- الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 90

4- الايطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 88

5- الإسباني جوان مير (سوزوكي) 76

© 2021 AFP