رولان غاروس: الأميركية سيرينا وليامس تودّع البطولة

انتهت مساعي الأميركي سيرينا وليامس للفوز بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بخسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا في 6 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

انتهت مساعي الأميركي سيرينا وليامس للفوز بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بخسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا 6-3 و7-5 في ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الأحد.

ولم تبلغ الأميركية (39 عاماً) التي تحتاج لقباً لمعادلة الرقم القياسي في بطولات الغراند سلام للفردي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت، أبعد من الدور الرابع في رولان غاروس منذ خسارتها نهائي العام 2016.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ريباكينا ربع النهائي في بطولة كبرى، حيث ستواجه الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.

وقالت ريباكينا بعد فوزها "أنا سعيدة للغاية، لقد كان أمراً لا يصدق. بالطبع كنت متوترة، خصوصاً وأن إرسالاتي في النهاية لم تكن بالمستوى المطلوب".

وبالتالي انتهى مشوار وليامس، إلى جانب المصنفات الثلاث الأوليات الأسترالية آشلي بارتي واليابانية ناومي أوساكا بانسحابهما والبيلاروسية أرينا سابالينكا بخسارتها في الدور الثالث، لتتعزز إمكانية أن تشهد البطولة الفرنسية تتويجاً مفاجئاً بلقب السيدات.

© 2021 AFP