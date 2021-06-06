رولان غاروس: فيدرر يعلن انسحابه من البطولة (رسمي)

أعلن السويسري روجيه فيدرر الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة أبعدتاه من المنافسة عام 2020، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب الأحد عشية مباراته في ثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني

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باريس (أ ف ب)

أعلن السويسري روجيه فيدرر الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة أبعدتاه من المنافسة عام 2020، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب الأحد عشية مباراته في ثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني، بحسب ما أفاد المنظمون.

ونقل المنظمون عن فيدرر قوله "بعد المناقشة مع فريقي، قررت الانسحاب من بطولة رولان غاروس. بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي وألا أمضي بسرعة كبيرة في العودة للمنافسة. أنا سعيد بفوزي بثلاث مباريات. ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الملعب".

وقبل أسبوعين من احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، نجح فيدرر بضمان مشاركته في الأسبوع الثاني من البطولة الفرنسية للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بفوزه الشاق على الألماني دومينيك كويبفر 7-6 (7-5) و6-7 (3-7) و7-6 (7-4) و7-5.

واحتاج بطل رولان غاروس لعام 2009 الساعي الى لقبه الأول في الغراند سلام منذ تتويجه في أستراليا المفتوحة عام 2018، الى ثلاث ساعات و35 دقيقة لتخطي منافسه الألماني المصنف 59 عالمياً على ملعب "فيليب شارتييه" بغياب الجمهور بسبب حظر التجول المفروض في العاصمة الفرنسية بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً.

وكان يفترض أن يتواجه فيدرر الذي خضع لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي والذي يخوض مشاركته الثالثة فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2020، مع بيريتيني الإثنين في ثمن النهائي.

لكن صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام مشاركة مع غريمه الإسباني رافايل نادال (20) ألمح مساء السبت إلى إمكانية الانسحاب من هذه المواجهة مع الإيطالي البالغ 25 عاماً الذي وصل الشهر الماضي الى نهائي دورة مدريد الألف نقطة للماسترز.

وقال فيدرر "لا أعلم إذا كنت سألعب. يتوجب علي اتخاذ القرار بشأن مواصلة اللعب من عدمه (في رولان غاروس). أليس من المخاطرة جداً أن أضع ركبتي تحت مزيد من الضغط؟ هل هو الوقت المناسب للراحة؟".

وبعيد الانسحاب، قال مدير البطولة غي فورجيه إن "بطولة رولان غاروس تأسف لانسحاب روجيه فيدرر، الذي خاض معركة رائعة الليلة الماضية. كنا جميعاً سعداء بعودته إلى باريس حيث لعب ثلاث مباريات رفيعة المستوى. نتمنى له التوفيق في بقية الموسم".

وكرر فيدرر مراراً أن أولويته لهذا العام هي محاولة الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2017 والتاسعة في مسيرته الأسطورية.

وتنطلق البطولة الإنكليزية في 28 حزيران/يونيو، ما يمنح فيدرر القليل من الوقت من أجل التحضير لها في حال واصل مشواره في رولان غاروس، لاسيما أن اسمه مدرج للمشاركة في دورة هاله المقامة على العشب أيضاً، والمقرر انطلاقها في 14 حزيران/يونيو أي بعد يوم فقط من نهائي رولان غاروس.

وأشار فيدرر الى "أني مضطر لتقييم الوضع بعد كل مباراة لأرى كيف ستكون حالتي في الصباح التالي وكيف سيكون وضع ركبتي. وهذا الأمر أكثر إلحاحاً بعد مباراة طويلة مثل التي خضتها اليوم (السبت)".

© 2021 AFP