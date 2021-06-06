طائرة كامالا هاريس ترغم على العودة بسبب عطل تقني

جيم واتسون اف ب

هاريس خلال مغادرتها الطائرة بعد هبوطها الاضطراري في قاعدة اندروز

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

اضطرت طائرة تقل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي تقوم بأول رحلة خارجية لها الى غواتيمالا للعودة والهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب عطل فني.

وقالت هاريس للصحافيين "أنا بخير، أنا بخير"، بعد خروجها من الطائرة التي هبطت في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، مضيفة "قمنا جميعا بتلاوة صلاة صغيرة، لكننا في حالة جيدة".

وقالت سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس إن نائبة الرئيس ستستخدم طائرة اخرى ولا يُتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها.

وأضافت ساندرز "إنها مسألة فنية. لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".

وأفاد صحافي كان على متن الطائرة عن سماع "صوت غير عادي" عند اقلاع الطائرة المعروفة باسم "اير فورس تو"، لكنه قال إن الهبوط كان "طبيعيا بشكل تام".

وستزور هاريس غواتيمالا والمكسيك هذا الأسبوع حاملة رسالة أمل الى منطقة ضربها كوفيد-19 ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة، احدى القضايا الشائكة التي تواجه البيت الأبيض.

© 2021 AFP