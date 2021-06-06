مصرع 13 شخصا في انقلاب مركب يقل عائدين من حفل زفاف في نيجيريا

- اف ب

انقلاب مركب في نهر في نغاسكي في نيجيريا في 27 أيار/مايو 2021

إعلان اقرأ المزيد

كانو (نيجيريا) (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أن 13 شخصا لقوا حتفهم في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا عندما انقلب قارب يقل مدعوين لحفل زفاف، بعد أسبوع من فقدان 150 شخصا في حادث آخر من هذا النوع.

وكان القارب يقل 18 شخصا عائدين من حفل زفاف في منطقة شاغاري عندما انقلب القارب الجمعة. وقال محمد بيلو المتحدث باسم حكومة ولاية سوكوتو إن "13 شخصا كانوا مسافرين من دوروا إلى قرية جينغا لقوا مصرعهم في حادث القارب".

من جهته، صرح النائب المحلي مايداوا كاجيجي إن جميع الركاب كانوا أفراد عائلة واحدة وعائدين إلى منازلهم بعد حضور حفل الزفاف.

وقال كاجيجي "كان زورقا صغيرا محملا ب18 راكبا لكن لم ينج سوى خمسة وتم إنقاذهم".

ويؤدي الازدحام والأحوال الجوية ووانعدام الصيانة إلى حوادث متكررة للقوارب النهرية في الممرات المائية النيجيرية.

وغرق عشرات التجار عندما شطر قاربهم المحمّل وغرق في نهر النيجر في ولاية كيبي المجاورة الأسبوع الماضي.

وكان القارب ينقل 180 راكبا نجا عشرون منهم فقط. وانتشل رجال الإنقاذ 96 جثة بعد أيام من البحث قبل إلغاء العملية.

وحظرت الهيئة الوطنية للممرات المائية الداخلية الإبحار ليلا في الأنهار للحد من الحوادث وتقول إن تحميل السفن بعدد من الركاب يفوق طاقتها يعد جريمة، لكن القبطان وأطقم السفن يتجاهلون القانون.

© 2021 AFP