دورة برلين: انسحاب اليابانية أوساكا (المنظمون)

مارتان بورو ا ف ب/ارشيف

كشفت اوساكا مؤخرًا عن معركتها المستمرة مع الاكتئاب والقلق، والتي قالت إنها تفاقمت مع اضطرارها للظهور والحديث أمام الإعلام.

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برلين (أ ف ب)

انسحبت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميًا من دورة برلين الالمانية على الملاعب العشبية التي تنطلق الأسبوع المقبل، في أعقاب خروجها المثير للجدل من بطولة فرنسا المفتوحة، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين.

وقال متحدث باسم دورة برلين التي تبدأ في 14 الشهر الحالي "لقد أُفدنا بأن ناومي أوساكا لن تشارك في برلين. بعد استشارة فريقها، ستأخذ قسطًا من الراحة".

لم تكشف أوساكا (23 عامًا) عن موعد عودتها الى المنافسات، ما يثير الشكوك حيال مشاركتها في دورة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، التي تبدأ في 28 حزيران/يونيو الحالي ودورة الالعاب الاولمبية في بلادها.

وتتصدر أوساكا المتوجة بأربع بطولات كبرى العناوين منذ انسحابها من رولان غاروس بعد قرارها مقاطعة الإعلام.

تم تغريمها 15 الف دولار من قبل المنظمين الذين هددوا بإقصائها من البطولة في حال عدم التزامها بواجباتها الاعلامية، ما دفع باليابانية الى الانسحاب.

وكانت أوساكا كشفت مؤخرًا عن معركتها المستمرة مع الاكتئاب والقلق، والتي قالت إنها تفاقمت مع اضطرارها للظهور والحديث أمام الإعلام.

© 2021 AFP