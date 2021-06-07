رولان غاروس: غوف تقصي جابر وتبلغ مع كرايتشيكوفا أول ربع نهائي في الغراند سلام

مارتان بورو ا ف ب

الاميركية كوكو غوف (يمين) تصافح التونسية أنس جابر بعد فوزها عليها في ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب في 7 حزيران/يونيو 2021

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باريس (أ ف ب)

أقصت المراهقة الاميركية كوكو غوف المصنفة 25 عالميًا نظيرتها التوسنية أنس جابر السادسة والعشرين بفوزها عليها 6-3، 6-1 الاثنين في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، لتبلغ برفقة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالميًا الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الاولى في مسيرتها.

وكان هذا الفوز الثالث للاميركية على جابر في رابع مواجهة بينهما، حيث حصدت التونسية فوزها الوحيد في ربع نهائي دورة تشارلستون الاميركية في وقت سابق هذا العام.

وفشلت جابر في تكرار إنجاز بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام 2020 عندما اصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي من إحدى بطولات الغراند سلام، قبل ان تخسر امام الاميركية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

وقالت غوف (17 عامًا) المتوجة بلقب رولان غاروس في فئة الناشئات عام 2018 "انا سعيدة لاني وصلت الى اول ربع نهائي في الغراند سلام. لعبت جيدًا اليوم".

وتابعت الاميركية التي أحرزت في دورة بارما الايطالية قبل وصولها الى باريس ثاني القاب مسيرتها الاحترافية بعد لينتس 2019، والاول على الملاعب الترابية "بارما منحتني الثقة على التراب، كان اول القابي على التراب وتعلمت كيف اتعامل مع الضغط في النقاط المهمة".

وتلتقي غوف مع كرايتشيكوفا التي بلغت بدورها الدور بع النهائي لإحدى بطولات الغراند للمرة الاولى في منافسات الفردي، بعد فوزها على وصيفة العام 2018 الاميركية سلوان ستيفنز (59) 6-3، 6-صفر.

وبعد أن حققت أول القاب مسيرتها الاحترافية في ستراسبورغ قبل وصولها الى باريس، أحرزت كرايتشيكوفا اليوم امام حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2017، انتصارها التاسع تواليًا.

وقالت كرايتشيكوفا (25 عامًا) "سلوان بطلة رائعة، أتذكر عندما كنت أشاهدها عندما فازت منذ سنوات في غراند سلام وكنت اتوقع ان تكون مباراة صعبة، حتى لو ان النتيجة لا تدل على ذلك".

وتابعت "أنا سعيدة جدًا لاني لعبت جيدًا واستمتعت بالمباراة، من الرائع دائمًا اللعب هنا وأتطلع للمباراة المقبلة".

وسبق لكرايتشيكوفا ان أحرزت في العام 2018 لقب رولان غاروس في فئة الزوجي مع مواطتنها كاتيرينا سينياكوفا.

ومع خروج ستيفنز والعديد من المصنفات الاوليات في الايام السابقة، لا تزال في المنافسة لاعبتان فقط متوجتان بلقب في الغراند سلام: البولندية ايغا شفيونتيك حاملة اللقب في باريس والاميركية صوفيا كينن بطلة استراليا المفتوحة عام 2020 اللتين قد تلتقيان في نصف النهائي.

© 2021 AFP