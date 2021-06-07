فوجيموري تتصدر أولى النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية في البيرو

لوكا غونزاليس ا ف ب

مرشحة اليمين الشعبوي للانتخابات الرئاسية في البيرو كيكو فوجيموري تحيي مؤيدين لها في سان خوان دي لوريغانشو في 6 حزيران/يونيو في ليما

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ليما (أ ف ب)

تتصدر مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيوموري نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في البيرو بحصولها على 52,9% من الأصوات بحسب أولى النتائج الجزئية الرسمية، مقابل 47,09 لخصمها من اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو، على ما أعلنت الهيئة الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة بييرو كورفيتو أنه تم حتى الآن فرز الأصوات في 42% من أصل 86488 مكتب اقتراع.

ونظرا إلى الفارق الضيق بين المرشحين، من غير المؤكد أن يرتسم توجه حاسم قبل صدور التعداد النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق عدة أيام.

وقالت الخبيرة السياسية جيسيكا سميث لوكالة فرانس برس إن النتائج متقاربة إلى حد أنه "لن نعرف (النتيجة) قبل تعداد آخر صوت" مضيفة "الوضع ما زال في غاية الغموض، والفارق ضئيل جدا".

وسيتعيّن على الرئيس الجديد التعامل مع بلد يعاني من ركود اقتصادي وسجّل فيه أسوأ معدّل للوفيات جراء فيروس كورونا على مستوى العالم مع إعلان البيرو التي تعد 33 مليون نسمة 184 ألف وفاة ناجمة عن الوباء.

وتمثّل فوجيموري، ابنة الرئيس السابق ألبيرتو فوجيرموري المسجون حاليا بتهم تتعلّق بالفساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نموذج الاقتصاد النيوليبرالي القائم على خفض الضرائب وتعزيز القطاع الخاص بهدف خلق الوظائف.

أما استاذ المدرسة النقابي كاستيو فتعهّد بتأميم القطاعات الحيوية وزيادة الضرائب وإلغاء الاعفاءات الضريبية وزيادة الضوابط الحكومية.

وتستمد فوجيموري الدعم من العاصمة ليما بينما تعد المناطق الريفية الداخلية معقل كاستيو.

© 2021 AFP