كأس أوروبا: بن وايت مكان ألكسندر-أرنولد في تشكيلة انكلترا

قدّم وايت موسمًا رائعًا مع برايتون في مشاركته الاولى في الدوري الانكليزي الممتاز وحاز على جائزة افضل لاعب في الفريق مع نهايته

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لندن (أ ف ب)

وقع اختيار المدرب غاريث ساوثغيت على بن وايت قلب دفاع برايتون ليحل مكان الظهير الايمن ترنت ألكسندر-أرنولد في تشكيلة انكلترا لنهائيات كأس أوروبا 2020، بعد انسحاب الاخير بداعي الاصابة.

خاض وايت (23 عامًا) مباراته الدولية الاولى في الفوز على النمسا وديًا (1-صفر) الاسبوع الماضي، وقدم اداءً مميزًا في الانتصار على رومانيا بالنتيجة ذاتها الاحد.

وبات ألكسندر-أرنولد ظهير ليفربول خارج تشكيلة الاسود الثلاثة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ضد النمسا، وكان صرّح ساوثغيت انه لن يختار البديل إلا لما بعد مواجهة رومانيا.

وجاء في بيان صادر على موقع الاتحاد الانكليزي لكرة القدم "بعد أن خاض مباراته الدولية الاولى مع انكلترا ضد النمسا الاربعاء الفائت، أثار وايت الإعجاب اكثر فأكثر بعد أن خاض المباراة كاملة ضد رومانيا".

قدّم وايت موسمًا رائعًا مع برايتون في مشاركته الاولى في الدوري الممتاز وحاز على جائزة افضل لاعب في الفريق مع نهايته، بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في قيادة ليدز يونايتد الى دوري النخبة عندما لعب في صفوفه على سبيل الاعارة موسم 2019-2020.

نال وايت شرف الاستدعاء الى البطولة القارية على حساب العديد من اللاعبين ابرزهم قائد ساوثمبتون جيمس وورد-براوز ومدافع ايفرتون بن غودفري اللذين بدآ أساسيَين ضد رومانيا، وجيسي لينغارد وأولي واتكنز اللذين دخلا بديلين.

تفتتح انكلترا مشوارها الاحد ضد كرواتيا في مباراة ثأرية امام المنتخب الذي اقصاها من نصف نهائي كأس العالم 2018، قبل ان تلاقي على ملعب ويمبلي ايضًا في العاصمة لندن، اسكتلندا في 18 الشهر الحالي وتشيكيا بعد اربعة ايام.

© 2021 AFP